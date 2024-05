Kenton Jarvis nuovo Ceo easyJet dal 2025

easyJet

(Teleborsa) -ha designatoquale futuro amministratore delegato, che, in carica da sette anni, agli inizi del 2025.Jarvis è presente nell’organico della compagnia aerea da febbraio 2021, con il ruolo diIl cambio è stato deciso contestualmente aichiuso il 31 marzo scorso, che riflette una. La stagione estiva promette tassi di riempimento in crescita.Soddisfatto dei risultati, in linea con gli obiettivi finanziari,, presidente di easyJet, il quale si appresta a dareche sarà affidato a Kenton Jarvis.