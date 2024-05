La tecnologia delle prime case sulla luna aiuterà la sostenibilità abitativa sulla terra

(Teleborsa) -sta studiando quelle che saranno le prospettive dell'abitare nello spazio. I progetti sono stati presentati da, vice presidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space nel corso della, in corso questi giorni a Riva del Garda. "Noi abbiamo già sviluppato la casa degli, progettando e costruendo circa il 50% della stazione spaziale internazionale e stiamo proseguendo costruendo anche quelle che saranno le prossime stazioni commerciali, quindi con situazioni di abitabilità eccetera – ha spiegato Cugno –. Iattualmente sono progettati con tecnologie attuali, prima con concetti ambientali, direi ancora degli standard, quelli che sono sempre stati applicati negli ultimi 40 anni"."Le, così come per la superficie della, richiederanno invece qualche innovazione, soprattutto avendo meno volume disponibile e con richiesta di maggior sfruttamento di questo volume, quindi soluzioni più innovative e anche più confortevoli per l'astronauta, trovandosi in situazioni ambientali molto diverse rispetto a essere nell'orbita bassa terrestre e anche più difficoltose dal punto di vista psicologico", ha proseguito –. Quindi stiamo cercandocon chi le abitazioni le fa sulla Terra e vedere se c'è una contaminazione reciproca e cercare anche di valutare, soprattutto per le opere sulla superficie lunare, la possibilità di costruire in loco, quindi sfruttare le risorse disponibili utilizzando magari o sviluppando ulteriormentegià disponibili sulla Terra e potenzialmente utilizzabili in queste condizioni"."Chiaramente – ha aggiunto il dirigente di Thales Alenia Space – maggiore coinvolgimento sarà richiesto per glie non solo per gli ingegneri, così come per i, per rendere questi abitati assolutamente più confortevoli di quelli attuali, pur mantenendone le funzionalità sempre più spinte che sono richieste per il loro funzionamento. Lo spazio è un ambiente privo di risorse".