Più della metà delle aziende italiane vende su negozi digitali: come gestire il business sui marketplace

(Teleborsa) -presenta, una soluzione pensata per supportare i clienti nella gestione e ottimizzazione del proprio business su negozi digitali come Amazon e eBay. Oggi le aziende si stanno avvicinando sempre più alle vendite sui: oltre la metà delle aziende italiane vende sui marketplace. Tra queste, il 27% registra un’incidenza sul fatturato superiore al 50%, per il 17% è addirittura maggiore del 75%.InMarketplace si compone di due pilastri: la piattaforma e il servizio di consulenza collegato. Grazie a InMarketplace, con un unico strumento il merchant può gestire il suo catalogo prodotti, definendo unaper singolo canale, gli ordini e le spedizioni. Dei grafici semplici e chiari mostrano le vendite per singolo canale, un resoconto sugli ordini evasi, su quelli annullati o resi, il tutto completamente personalizzabile. InMarketplace è anche, per offrire supporto costante ai merchant.“I marketplace rappresentano una grande opportunità di sviluppo del business per le imprese italiane, perché consentono di raggiungere milioni di consumatori in tutto il mondo. Italiaonline fa un altro importante passo verso i suoi clienti, supportandoli nella gestione più efficace di questo fondamentale canale del commercio digitale. InMarketplace consente ai clienti di poter centralizzare la gestione e l’analisi dei vari canali di vendita, generando sinergie in termini di costi e tempo. Con il supporto dei migliori consulenti di Italiaonline sarà semplice scalare le vendite. I marketplace rappresentano il primo settore in Italia per crescita del fatturato e trainano lo sviluppo del commercio digitale del nostro Paese. In questo scenario Italiaonline va a rafforzare il ruolo di partner chiave nella digitalizzazione delle aziende italiane per costruire l’Italia del futuro.” dichiara, Chief Web and Media Services Officer Italiaonline.