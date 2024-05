Seduta positiva a Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa diche, insieme alle altre piazze asiatiche beneficia dei guadagni messi a segno da Wall Street la vigilia. I listini americani hanno chiuso ai nuovi massimi storici dopo che il dato sull'inflazione, salito meno delle attese ad aprile, ha alimentato le aspettative di tagli dei tassi quest'anno da parte della Federal Reserve.L'indice giapponeseguadagna l'1,21%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Effervescente(+1,8%); sulla stessa tendenza, in denaro(+0,85%).Pressoché invariato(-0,14%); ottima la prestazione di(+1,8%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,50%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,92%, mentre il rendimento delè pari 2,32%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3,8%; preced. -0,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,5%).