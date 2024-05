Senato: al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia per il Superbonus

(Teleborsa) - Sono iniziate inleposta ieri dal governo sul decreto sul superbonus. L'avvio della 'chiamà dei senatori perIn Aula, il primo a prendere la parola è ilcheper il quale il governo ha chiesto ieri il voto di fiducia. "Siamo al, iniquo e folle della storia repubblicana". "La responsabilità riguarda tutte le forze politiche - ha aggiunto Calenda -, le forze politiche che sostenevano il governo Conte, che ha approvato il superbonus, e quelle dell'attuale maggioranza che l'hanno prorogato. E da destra arrivavano richieste di difesa del superbonus". Secondo il leader di AzioneDà soldi dello Stato a tutti, in grande proporzione a chi non ha bisogno, e meno a chi ha bisogno". Ricordando le truffe sul bonus valutate in 15 miliardi di euro, Calenda ha detto che quella cifra "è ciò che serve per mettere a posto la sanità per un anno, mentre con 160 miliardi si sistemerebbe la sanità per 10 anni"."Sulle misure del decreto superbonus avremmo preferito maggiore collegialità. Ma questo non ci impedisce di essere favorevoli al provvedimento nel suo complesso". Lo ha affermato, annunciando in Aula al Senatoposta dal govoerno sul provvedimento "". Rosso ha posto l'accento sul rinvio della"grazie a Forza Italia". "- ha aggiunto - che è da eliminare definitivamente". Il superbonus, ha precisato, "non ha dato i risultati sperati in termini di efficientamento e riduzione delle emissioni, inoltre l'aumento dei prezzi ha fatto aumentare di molto i 40 miliardi di spesa inzialmente previsti". La retroattività per la rateizzazione in 10 anni delle detrazioni, prevista nell'emendamento del governo "inclina la fiducia, porta le imprese a non investire in Italia. "Prepariamoci ad aiutare le famiglie e le imprese che si troveranno in difficoltà. Sarebbe stato meglio il passaggio facoltativo da 4 a 10 anni".