Wise Equity sigla accordo con Aksìa per ingresso in CRM (Casa della Piada)

(Teleborsa) -, società di gestione del fondo Wisequity VI, ha siglato un, società di gestione del fondo Aksìa Capital IV e, per l’ingresso di Wisequity VI nel capitale di CRM, conosciuta sul mercato comeCasa della Piada, a 50 anni dalla sua fondazione, è una società specializzata nella realizzazione di prodotti da forno,con i marchi "Casa della Piada" e "Gastone", quest’ultimo conosciuto per la produzione di piadina romagnola ad origine protetta (IGP). Con stabilimenti produttivi a Modena, dove ha la sede principale, e Ravenna, Casa della Piada è cresciuta in questi anni con un tasso del 20% annuo, e proietta nel 2024 un fatturato di oltre 50 milioni di Euro., che proseguirà il percorso di crescita avviato da Aksìa, con l’obiettivo di supportare il management team dell’azienda nel futuro progetto di espansione, in particolare nei mercati esteri. Il piano di espansione disegnato da Wise Equity prevede una crescita sia organica sia per linee esterne., entrato in CRM nel 2018 cn l'acquisto della società dalla famiglia fondatrice,Il progetto di Wise Equity, oltre al, vede come centrale la: all’interno di un più generale trend di affermazione dei cd. flatbread, il consumo di piadina, (i.e., prodotto italiano, con pochi e sani ingredienti e molto versatile per occasione d’uso), mostra, infatti, un elevato potenziale di crescitanei principali paesi europei., che parteciperà all’investimento per garantire la continuità gestionale della società.