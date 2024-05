Assoreti, nuovo record per il patrimonio delle reti a fine marzo

(Teleborsa) -dei risparmiatori seguiti dalle, che si riporta sui livelli di fine 2023, sia per effetto del buon andamento dei mercati sia per la crescita della raccolta. E' quanto emerge dal report diIlsi attesta ala valorizzazione di fine dicembre 2023. La principale leva di crescita è rappresentata dall’dei mercati finanziari chepercentuali, mentre la; l’apporto derivante dalle modifiche intervenute sul perimetro di rilevazione è di 2,5 punti.Ladella componentedel portafoglio raggiunge così i, rappresentando l’85,4% del portafoglio; di questi,sono investiti in prodottidel(il 61,9% del portafoglio) ein strumenti finanziari(il 23,5% del patrimonio)."Nonostante le difficoltà del periodo, il sistema delle Reti ha raggiunto un nuovo record di patrimonio grazie alla capacità di intercettare e sostenere la domanda di consulenza finanziaria espressa dai risparmiatori italiani, attraverso una corretta predisposizione di un portafoglio ben diversificato in grado di ridurre l’esposizione al rischio, soprattutto nelle fasi di maggiore criticità, e, nello stesso tempo, di valorizzare i trend dei mercati finanziari"; ha spiegato, Presidente dell’Associazione.La componente rappresentata dall’insieme deiregistra unanel trimestre, determinata per 3,7 punti dall’effetto mercato.Ilsi attesta adi euro, con unarispetto a fine 2023 e un’incidenza complessiva sul portafoglio che si attesta al 27,1%. In dettaglio,di diritto estero rappresentano il 23,8% del portafoglio con 200,2 miliardi di euro, dei quali 86,2 miliardi investiti in; i prodotti di diritto italiano valgono 24 miliardi (2,9% del portafoglio).La valorizzazione delleaumenta del 4,8% e raggiunge 84,2 miliardi di euro; l’incidenza in portafoglio si attesta, così, al 10%. Ilrappresenta il 22,5% del portafoglio, con 189 miliardi di euro (+4,7%). La crescita coinvolge in particolare le(+8%), che raggiungono i 43 miliardi, e le(+4,4%) con 102 miliardi. Crescono anche i(+6,3%) che raggiungono, così, 19,3 miliardi.Gliraggiungono una valorizzazione complessiva didi euro, con un incremento del 12,2%.Si consolida la maggiore, ora pari all’8,6% con 72,2 miliardi di euro; segue quella dei titoliche, con 58,7 miliardi, rappresentano il 7% del portafoglio. Il 6,6% del patrimonio è rappresentato dalle(3,6%), dagli exchange traded product (1,5%) e dai certificate (1,4%).