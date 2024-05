Borse asiatiche incerte dopo i dati cinesi. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo la chiusura incolore di Wall Street, doveè stato raffreddato dai. Secondo i banchieri, infatti, è ancora troppo presto per avviare l'atteso taglio dei tassi ed occorrono ulteriori dati che confermino la frenata dell'inflazione.Sul fronte asiatico hanno pesato invece i, dove la produzione ha registrato un'accelerazione, ma i consumi ristagnano., con ilche continua la seduta con un calo dello 0,53%, mentre il Topix tiene meglio (+0,14%). Negativa anche la piazza di(-0,91%)., conin progresso di un modesto 0,14% eche continua la giornata attorno alla parità (+0,16%). In frazionale progresso(+0,26%).Su di giri(+0,3%); variazioni negative per(-0,74%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,95%, mentre il rendimento delscambia 2,33%.