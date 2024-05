Imprenditoria culturale, a Roma un corso gratuito per i NEET del territorio

(Teleborsa) - Secondo il rapporto Bes 2023 dell’Istat, in Italia la percentuale di NEET (Neither in employment nor in education and training) è diminuita ma in alcune regioni è ancora sopra la media: nel 2023, la loro quota sul totale dei 15-29enni è del 16,1%, in calo rispetto al 2022 quando era del 19,0%, ma quattro regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) presentano ancora valori superiori al 20%.Ma chi sono i NEET, al di là degli acronimi? Sono ragazzi che non studiano e non lavorano e che non cercano nemmeno più lavoro, perché scoraggiati dalle difficoltà. Sono una categoria da attenzionare, perché in molti casi hanno solo bisogno di uno stimolo o di uno spunto, magari in un settore diverso da quelli classici proposti dalle scuole., l’industria culturale in Italia impiega quasi un milione e mezzo di persone, il 5.8% dell’occupazione totale: Lombardia e Lazio sono le regioni che producono più ricchezza con la cultura e Milano, Roma, Torino, Arezzo, Trieste, Firenze e Bologna sono nella top ten delle province.Teatro D’Impresa, con la sua scelta di corsi gratuiti dedicati ai NEET romani del V Municipio, è andato a creare proprio questa sinergia, raccogliendo una sfida: guidare questi ragazzi nel mondo del lavoro, in un settore in crescita e bisognoso di energie e idee, fornendo loro teoria e pratica.150 ragazzi si sono iscritti al percorso formativo in imprenditoria culturale, scegliendo fra diversi moduli e lavorando anche su workshop ed esperienze pratiche: c’è stato grande entusiasmo intorno all’iniziativa, tanto che le domande di iscrizione sono arrivate non solo da Roma ma da tutta Italia.I corsi hanno spaziato dalla progettazione all’organizzazione, dalla produzione alla comunicazione, amministrazione e molto altro, toccando ambiti di nicchia e decisamente all’avanguardia come il(Live Action Role-Playing), uno strumento tradizionalmente legato al mondo dell’intrattenimento ma destinato a diventare sempre più importante nel mondo del lavoro.Il progetto si basa molto sul fare rete: nato anche grazie al network trae numerose realtà partner del settore culturale romano, tra cui, ha favorito naturalmente la creazione di una corposa rete di contatti, offrendo agli studenti preziose opportunità di collaborazione e crescita professionale. Al termine dei corsi infatti ai ragazzi verrà proposta una prima esperienza lavorativa con affiancamento sul campo.L’edizione 2024 di Teatro D’Impresa è ormai in dirittura d’arrivo, masta già lavorando per pianificare futuri eventi ed altre iniziative, volte a continuare a sostenere e promuovere il talento emergente nel settore culturale e dello spettacolo.