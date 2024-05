L'Europa resta al palo. Focus su banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, da una parte all'altra dell'oceano. Il dato finale sull’inflazione europea che ha mostrato un andamento stabile dei prezzi, nel mese di aprile, si inserisce nel quadro di un possibile taglio dei tassi a giugno da parte della BCE. Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della banca centrale europea, ha definito "appropriato" una riduzione del costo del denaro, il prossimo mese, pur sottolineando la cautela dell’Eurotower su ulteriori mosse.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,087. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,48%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.piatta, che tiene la parità, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,26%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, ilrimane a 37.618 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 17/05/2024 è stato pari a 3,48 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,16 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,71 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,80%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,80%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,66%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.scende dell'1,79%.Tra i(+4,17%),(+2,57%),(+2,56%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,99%.Calo deciso per, che segna un -2,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,31%.