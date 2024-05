Snam, Ricci: per Greenture ruolo di abilitatore della transizione energetica

Snam

(Teleborsa) - “svolge da tempo il ruolo di abilitatore della, in cui anche il sistema di trasporto a basse emissioni ricopre una posizione fondamentale. Sviluppiamo infrastrutture per la diffusione di carburanti come il GNL, il gas naturale e il biometano che possano facilitare questo processo e traguardare l’ambizioso obiettivo di Zero Emissioni Nette entro il 2050, cui anche il Gruppo Snam aderisce. Oggi la nostra rete di rifornimento si estende a oltre 85 stazioni di servizio, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente”. Così, Downstream Director di Greenture (), in occasione dell’eventotenutosi questa mattina ad Alessandria, durante il quale è stato presentato un trattore stradale alimentato Full Hydrogen ed è stato presentato il progettoa Casale Monferrato.