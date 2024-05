Transizione energetica e sostenibilità delle imprese cooperative: GSE e Legacoop siglano un protocollo d’intesa

(Teleborsa) - Supportare le imprese cooperative italiane nell’attuazione dellaattraverso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, la promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e l’dele degli asset produttivi e dei propri processi. È questo ilprincipale obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto tra– l’Associazione che riunisce oltre 10mila imprese cooperative italiane – e il- GSE S.p.A. – società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile.L’accordo, siglato dal Presidente di Legacoop,, dal Presidente e dall’Amministratore delegato del GSE,, prevede inoltre il supporto alle imprese associate nell’implementazione di tecnologie innovative e sostenibili, nonché nell’adozione di politiche per la mobilità sostenibile, contribuendo al perseguimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale Energia e Clima () e nell’attuazione delle misure previste dal PNRR.“L’accordo è frutto di un lungo lavoro di collaborazione che ha già portato risultati positivi per le cooperative – ha dichiarato il Presidente di Legacoop- impegnate in un processo di decarbonizzazione coerente con la forte attenzione che riserviamo alla sostenibilità. In particolare, il dialogo con il GSE ci ha offerto un valido supporto per individuare soluzioni nella fase più critica della crisi energetica. Oggi è sotto gli occhi di tutti il lavoro capillare che il GSE sta facendo per promuovere le forme di autoconsumo diffuso e le CER in particolare, per le quali il modello cooperativo può rappresentare la soluzione più adatta”.“La capillarità delle imprese cooperative italiane, attive in ogni settore, e la loro capacità di perseguire uno sviluppo orientato alla salvaguardia degli individui e del territorio, sono fondamentali nel percorso di transizione energetica che il Paese è chiamato a compiere, anche nella costruzione di nuovi modelli produttivi – ha dichiarato il Presidente del GSE,. – Con questa collaborazione, oltre a favorire l’efficienza, sia economica che energetica delle realtà associate, incoraggeremo lo sviluppo di best practice orientate alperseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione”.“Questo accordo, in virtù della numerosità delle imprese cooperative associate attive in tutto il territorio e in molteplici settori, contribuisce ad amplificare la capillarità della nostra azione nella promozione delle opportunità che il GSE mette a disposizione delle aziende per l’efficientamento e la sostenibilità dei processi produttivi,” ha affermato l’Amministratore Delegato del GSE,Con la firma del Protocollo, GSE e Legacoop saranno impegnate nell’elaborazione di analisi settoriali e indicatori di sostenibilità e nell’implementazione di progetti sperimentali per lo sviluppo diad. Attraverso eventi formativi e informativi dedicati ai tecnici e ai professionisti di Legacoop, saranno evidenziate le opportunità derivanti dai meccanismi di incentivazione per le rinnovabili e l’efficienza energetica gestiti dal GSE e verrà avviato un tavolo di confronto permanente volto a garantire, anche attraverso la condivisione di, uno scambio tecnico-operativo sui temi della regolazione energetica e delle regole tecniche per l’accesso ai meccanismi incentivanti.Ilè efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà