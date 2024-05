Banca Sistema, Piano strategico 2024-2026 punta su business a elevato potenziale

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha presentato oggi il, che si fonda su unaper continuare a svilupparsi come gruppo finanziario multi-specializzato.Bana Sistema in particolare punta acome iled il(Kruso Capital). per consolidare la leadership e continuare ad espandere il franchise, incrementando la capacità di autofinanziamento. Il Piano punta inoltre a(CQ) in una Divisione Retail con lo scopo di offrire una suite completa di servizi alla clientela eddella Divisione CQ per accelerare il processo di ritorno a breakeven anche in ottica di future partnership.Il Piano punta inoltre alla, attraverso azioni volte a migliorare gli assorbimenti di capitale, per aumentare la flessibilità finanziaria per cogliere eventuali opportunità di crescita aggiuntiva e allo stesso tempo incrementare la visibilità sulle prospettive di remunerazione agli azionisti.: unche evidenzia una crescita annua composta (CAGR 23-26) delche passa dal 61% del 2023; unin crescita CAGR 23-26 del; unche passa dal 9% al. Rangeratio al 2026 al 14,8/15,8% e 18/19% rispettivamenteDividendi cumulati per 18 milioni.Il piano, contribuendo a minimizzare l’execution risk. Iin arco piano derivanoe a basso execution risk mentre il restante 25/30% da nuove iniziative. Tra le iniziative già indirizzate si segnala che il 25% dei contratti nel factoring sono revolving e il 30% dei clienti è recurring"La banca continuerà la propria crescita nei business che già conosce e che pensiamo di saper sviluppare e gestire bene. In queste nicchie di mercato, nuove opportunità come, ad esempio, il PNRR, i bonus fiscali, l’evoluzione costante del settore dell’intrattenimento o del turnover di oggetti da collezione, unitamente alla digitalizzazione dei servizi e all’internazionalizzazione, possono garantire al gruppo una crescita costante", afferma, CEO di Banca Sistema ha commentato, aggiungendo "questo piano, ancorché sfidante, parte da una solida base in quanto il 70/75% dei ricavi futuri riguardano clienti già esistenti e crediti già in bilancio"., Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato "il Piano Strategico del Gruppo Banca Sistema per il triennio 2024-2026, frutto di approfondite attività di analisi ed elaborazione, si basa su un approccio mirato a valorizzare le esperienze e competenze maturate dal Gruppo, a rafforzare l’impiego efficiente delle risorse, a cogliere e sviluppare nuove opportunità di business. Il nostro impegno è quello di continuare a guidare il Gruppo su un percorso solido e di successo".