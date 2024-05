Bilanci Terzo settore, commercialisti presentano relazione dell'organo di controllo

(Teleborsa) - Ilha pubblicato il modello aggiornato della relazione all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall'in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre. Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.La pubblicazione del documento rientra nell'attività delle aree Enti del Terzo Settore e Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non Financial) cui sono delegati rispettivamente il vicepresidente del Consiglio nazionalee il consigliere nazionalee i consiglieri nazionali