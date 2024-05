Borse europee caute. Piazza Affari giù con lo stacco cedole

S&P-500

(Teleborsa) -, scontando il peso dellodi molte Blue-chips, mentre chiudono gli scambi. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Lieve aumento dell', che sale a 2.423,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%.Invariato lo, che si posiziona a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,78%.avanza dello 0,35%,è stabile, riportando un moderato +0,05%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa dell'1,62%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,55%, scendendo fino a 37.036 punti.Variazioni negative per il(-0,87%); consolida i livelli della vigilia il(-0,09%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,70%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,37%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+3,88%),(+3,28%),(+2,93%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.