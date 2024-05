Commercialisti, De Nuccio nominato nell'advisory council dell'IFRS

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, è stato nominato per l’Italia dall’(Organismo Italiano di Contabilità) tra i membri dell'. L'Advisory Council è l'organo consultivo strategico formale dei Trustee della Fondazione IFRS, dell'International Accounting Standards Board (IASB) e dell'International Sustainability Standards Board (ISSB). La Fondazione IFRS è un'organizzazione istituita per svilupparedelladi alta qualità, comprensibili, applicabili e accettati a livello globale.“Faccio i complimenti al presidente de Nuccio per questa prestigiosa nomina – afferma il presidente di OIC,-, che è anche una ulteriore dimostrazione dell’impegno che il nostro Organismo sta mettendo per far crescere la presenza di rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali. Una strategia che stiamo perseguendo anche con la collaborazione del Consiglio nazionale dei commercialisti”.“Sono onorato di aver ricevuto questo incarico, con il quale mi si affida un’importante. Offrirò la mia esperienza maturata nel campo degli standard setter nazionali ed internazionali al servizio del Board e lavorerò per fornire il supporto strategico e di consulenza alla Fondazione”, afferma de Nuccio. Il numero uno dei commercialisti sottolinea anche come “questa nomina è un ulteriore risultato frutto del lavoro portato avanti dal nostroper intensificare i rapporti con le professioni economico-contabili internazionali, con le quali fare asse per influire in maniera decisiva sulle scelte deiin materia di politiche fiscali”.