Datrix, prima riunione CdA conferma nomina vertici

Datrix

(Teleborsa) -, società attiva nell'AI e modelli di Machine Learning dedicati alle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che ildella Società si è riunito, per la prima volta in data odierna ed haquale Presidente del Consiglio di Amministrazione,, Amministratore Delegato e, Consigliere Delegato.Oltre agli amministratori delegati sono stati confermati qualiFanno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026,in qualità di consiglieri non esecutivi indipendenti. I due consiglieri rafforzano le competenze del Gruppo legate a temi ESG, AI Act Compliance e Data Protection che risultano sempre più importanti nello sviluppo delle applicazioni AI based.