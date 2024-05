Kruso Capital alza il velo sul Piano 2024-2026: ROTE atteso oltre 30%

Kruso Kapital

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha approvato ilnell'ambito del Piano di Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione di, attualmente maggior player parte di un gruppo bancario in Italia nel business del credito su pegno,nel business nei prossimi anni.in arco Piano (dai 121 milioni del 2023 a) sarà caratterizzata dalladel business,, dal consolidamento del business ine dalla crescita in(il cui peso relativo sul totale degli impieghi sarà di circa il 2% a fine Piano). Oltre le controllate per il business del pegno, in Grecia e Portogallo, il Gruppo include anche laassociato alla già elevata redditività del credito su pegno (in arco Piano, era poco sotto il 19% nel 2023) ed alloipotizzato nel Piano, insieme ai maggior ricavi del business della casa d’aste (Art-Rite) risultano in unanel periodo 2023 – 2026A fine Piano si stima un margine di intermediazione pari, con un contributo di Art-Rite di poco sotto il 10% del totale.Nel periodo 2024-2026 si prevede unama in misura meno che proporzionale della crescita dei ricavi (nel triennio si prevede un Cost Income inferiore al 70%, 76% nel 2023).La crescita di Kruso Kapital ed Art-Rite in Italia, insieme al consolidamento in Portogallo ed al progressivo raggiungimento del breakeven della start-up greca risulteranno inin arco Pianoe ratio di vigilanza di gran lunga superiori al minimo regolamentare.