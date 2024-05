Nel 2024 fatturato dell’industria manifatturiera italiana intorno ai 1.160 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il fatturato dell’dovrebbe stabilizzarsi suinel 2024, a prezzi correnti: +250 miliardi rispetto al 2019, a chiusura di un ciclo post-Covid da record. A prezzi costanti, le attese sono di moderato rimbalzo in media d’anno (+0,6%), grazie a un secondo semestre più dinamico che dovrebbe consentire di recuperare parte di quanto perso nel 2023 (-2,1%). È quanto è emerso dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali presentato dainsieme a Prometeia.Secondo lo studio sarà fondamentale il contributo del: in un contesto di progressiva ripresa della domandamondiale, prevediamo esportazioni di beni manufatti in crescita del 2,6% nel 2024, a prezzi costanti. Anche ildarà un contributo positivo alla crescita 2024, ma in ridimensionamento rispetto al periodo post-pandemia, in particolare per quanto riguarda gli, sia nelle costruzioni, in fisiologica normalizzazione, sia nei beni strumentali, penalizzati dal lento passaggio al nuovo pacchetto incentivanteIn crescita iche, favoriti dal recupero del reddito disponibile eroso dall’inflazione, potranno superare i livelli 2019 anche a prezzi costanti. A fare da traino saranno i servizi, a fronte di consumi di beni manufatti meno dinamici, con spunti di crescita per i beni durevoli per la mobilità e una tenuta della spesa per, che continuerà a incidere in maniera rilevante sulla spesa complessiva togliendo spazi di recupero al comparto abbigliamento.Nello scenario di medio termine, l’industria manifatturiera italiana potrà crescere a tassi più dinamici nel biennio 2025-26 (+1,2% medio annuo) in cui verranno realizzati glidel. La dinamica della crescita sarà più contenuta (sotto l’1% medio annuo) nell’orizzonte al 2028, dove il mercato interno potrebbe perdere slancio in assenza di nuovi provvedimenti e il ruolo di traino tornerà a essere affidato soprattutto alleGli investimenti nellasaranno fondamentali per sostenere ladelle imprese italiane e saranno favoriti dall’attesa riduzione dei tassi di interesse a partire dalla seconda metà del 2024. Un salto disi prefigura come necessario, anche per garantirecontinuità operativa in un contesto di progressivo calo demografico, che influirà negativamente sulla forza lavoro oltre che sui consumi interni.Sul, che a fine 2023 erano ancora inferiori ai livelli del 2007 (-1,1% a prezzi costanti, a fronte di un sorpasso già realizzato in+2,3%,+12,6% e+13,4%, nonostante la debolezza dell’ultimo biennio), le prospettive sono di modesta crescita, frenata dalla debole dinamica salariale, dai vincoli di reddito (che interessano un numero crescente di famiglie, in particolare con minori, e i giovani), e da riduzione e invecchiamento della popolazione.In questo contesto, i settori che avranno le maggiori opportunità di crescita nel medio periodo sono quelli legati alla twin transition e ai mercati esteri, a iniziare da(+2,6% medio annuo nel quadriennio 2025-28, in termini di fatturato deflazionato),(+2%) ed(+1,4%), davanti agli(+0,9%). Positive anche le prospettive per Largo consumo (+2,3%) e(+1,9%), che oltre a una migliore tenuta sui mercati internazionali beneficeranno di una dinamica dei consumi interni più vivace rispetto ad altri comparti di spesa."Ci attendiamo una complessiva tenuta didel manifatturiero nell’orizzonte di previsione (MOL medio al 9,2% e ROI medio al 7,8% nel 2025-28), che potranno stazionare su livelli elevati garantendo alle imprese una buona sostenibilità dei debiti connessi agli investimenti", conclude il rapporto.