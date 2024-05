Next Geosoutions pronta al debutto in borsa mercoledì 22 maggio

(Teleborsa) -alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di, società attiva a livello internazionale nel campo dellee dei servizi diprincipalmente nel settore energetico e nel campo delle energie rinnovabili."Oggi raggiungiamo un traguardo molto importante per la nostra azienda che segna un nuovo corso: il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e siamo pronti ad affrontare con determinazione questa nuova opportunità di crescita", h dichiarato, Presidente di NextGeo e CEO di Marnavi Group, aggoungendo "la quotazione in Borsa ci consente di raccogliere i capitali necessari per consolidare la nostra posizione tra i leader di mercato e per finanziare progetti innovativi che ci consentiranno di essere sempre più competitivi a livello globale"., CEO di NextGeo ha così commentato con entusiasmo l’esito positivo dell’operazione di quotazione in Borsa. "Negli ultimi anni - ha sottolineato - siamo stati in grado di cogliere al meglio tutte le opportunità offerteci da un mercato fortemente dinamico, rendendoci protagonisti di una crescita continua che ci ha portato ad assumere una posizione di rilievo nel nostro settore di riferimento. Il capitale raccolto servirà per crescere ulteriormente e per mettere a punto soluzioni tecnologiche d’avanguardia, utili per rispondere alle necessità di un settore in continua evoluzione come quello delle rinnovabili, nonché per accrescere la nostra flotta di navi e pensare per il prossimo futuro ad una possibile espansione geografica del business anche attraverso operazioni di M&A".Ilriservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati italiani ed esteri, si è chiuso ad un valore di 57,5 milioni di euro, di cui 50 milioni in aumento di capitale e 7,5 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment in vendita concessa dagli azionisti Dynamic Europe, VR Consulting, FG Consulting, PM Consulting. Sono state, di cuirivenienti dall’aumento di capitale finalizzato all’ammissione sul mercato EGM e 1.200.000 rivenienti all’esercizio dell’opzione di overallotment. Ilè stato quindi fissato inIl capitale sociale dell’Emittente è composto da 48.000.000 di azioni di cui 46.500.000 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e, queste ultime. La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (300.000.000 includendo le azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione), con unin caso di mancato esercizio dell’opzione greenshoe concessa dagli Azionisti, che sale alè previsto per. Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005594418 con ticker NXT.Nel processo di quotazione NextGeo è statain qualità di Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner, Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner, da Ceresio Investors in qualità di Lead Manager, da IPOCoach in qualità di Financial Advisor, da PricewaterhouseCoopers, in qualità di Auditor, Financial DD e Management Control System.