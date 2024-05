Piano Mattei, Urso fa tappa in Libia e Tunisia

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italysarà in missione di due giorni a Tripoli,da stasera a domani, per una visita ufficiale nel quadro del, in cui incontrerà il Ministro dell’Economia e del Commercio, Mohamed Huej, il Ministro dell’Industria e dei Minerali,Lo comunica il Mimit in una nota spiegando che nel corso della sua missione il ministro interverrà come oratore principale alla Conferenza Internazionale sull'industria e la tecnologia in Libia e parteciperà allaLa visita di Urso segue di pochi giorni quella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella capitale libica, e si inserisce nel quadro di missioni in Africa del ministro delle Imprese, a"Mi recherò in Tunisia lunedì prossimo perché questo Paese è fondamentale per quanto riguarda la politica che facciamo per fronteggiare l'immigrazione clandestina sia per quello che riguarda il piano Mattei e quindi lo sviluppo di tecnologie e imprese in quel territorio, tra l'altro sia in Libia che in Tunisia vi sono progetti che riguardano la realizzazione di parchi solari eolici che saranno poi connessi con la nostra Penisola e, attraverso la nostra Penisola, con il mercato europeo per il trasporto di energie rinnovabile", ha detto Urso a margine dell'inaugurazione della Space Meeting Veneto che si tiene a Venezia Urso. Per quanto riguarda l'Egitto, ha concluso Urso "vi sono importanti progetti per quanto riguarda le connessioni di fibre ottiche cioèIl Ministro ha anche sottolineato che "stiamo sviluppando un'attività sullo spazio con l'Africa. Sono stato già in Egitto dove abbiamo firmato un accordo di cooperazione tra la nostra agenzia spaziale e la loro anche perché a Il Cairoad aver ottenuto l'accesso allo Spazio e oggi possiamo essere uno dei Paesi leader nella colonizzazione spaziale e nell'applicazione delle tecnologie per le attività terrestri", ha detto ancora Urso sottolineando che "la diffusa presenza di imprese italiane che operano in questo settore ha favorito la nascita nelle regioni di veri e propri distretti aerospaziali, come quello veneto appunto, uno tra i più grandi per numero di imprese e volume d'affari"., inclusi i contributi a ESA, ASI, fondi PNRR e fondi europei. Presenterò inoltre nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri la legge sulla Space Economy, che avevamo previsto come collegato alla manovra economica nello scorso dicembre. Saremo i primi in Europa a dotarci di una legge organica in materia, in linea con quella di prossima presentazione da parte delle istituzioni europee, che normerà anche la presenza dei privati nello Spazio, oggi sempre più presenti in orbita e ancor più centrali rispetto alle dinamiche che caratterizzano questo settore", ha concluso.