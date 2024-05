Prevalgono le vendite a New York

JP Morgan

Nvidia

Johnson Controls

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, a dispetto della cautela che ha caratterizzato l'ultimo periodo, grazie aiha chiuso venerdìper la prima volta nella storia, mentre l'S&P 500 ed il Nasdaq hanno portato a casa buoni guadagni su base settimanale, ribaltando le sorti del secondo trimestre, che evidenzia ora una performance largamente positiva.Questa settimana,, sono attesi i dati sulle, glie la. Gli occhi sono puntato anche suie sugli interventi di vari funzionari della Fed in agenda nel corso della settimana.Sul fronte societario, vanno segnalate, alla prova dei conti edopo che Bloomberg ha parlato dell'ingresso nel capitale della Elliot Investment Management.Alla borsa di New York l'indice, che scambia con un calo dello 0,21%, mentre si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.311 punti. In moderato rialzo il(+0,4%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,25%).