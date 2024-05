Superbonus, Sileoni (Fabi): cerino in mano a banche, soluzione è fondo per acquisto crediti

(Teleborsa) - "Non ci sono le coperture finanziare da parte dello Stato per risolvere il problema del. Certamente, non si poteva più andare avanti col precedente quadro giuridico, per evidenti problemi di risorse, ma il cerino, adesso, è rimasto in mano alle banche. C’è una proposta importante, messa sul tavolo da parte dell’e dal suo presidente Antonio Patuelli: la creazione di un, finanziato da privati, che sia messo in condizione di poter acquistare dalle banche i crediti fiscali legati alle agevolazioni edilizie. Le prime 5 banche italiane, ricordiamolo, hanno crediti per circa 35 miliardi di euro. Ildi questo nuovo fondo dovrà essere a prevalenza privata, con eventuale, limitata partecipazione, quindi, di soggetti statali. Ilè indispensabile perché altrimenti i crediti delle banche acquistati dal fondo diventerebbero nuovo debito pubblico e salterebbero tutti i parametri di bilancio imposti dall’Unione europea all’Italia e agli altri paesi membri". Lo ha detto il segretario generale della Fabi,, durante la trasmissione ReStart in onda su RaiTre."La nuova norma sul superbonus ha effetti retroattivi e proprio la retroattività potrebbe rendere questa disposizione incostituzionale. La questione, nel suo complesso, resta difficile da risolvere. Magari sarà risolta dopo le elezioni europee di giugno", ha aggiunto Sileoni.