Astrazeneca positiva a Londra dopo stima raddoppio ricavi

Astrazeneca

FTSE 100

azienda globale biofarmaceutica britannica

(Teleborsa) - Allunga il passo, che tratta con un progresso dell'1,49% a Londra, dopo la revisione al rialzo delle stime sui ricavi. La big farmaceutica britannica ha alzato l'obiettivo sui ricavi a 80 miliardi di dollari al 2030, anticipando un raddoppio rispetto ai 45,8 miliardi di dollari archiviati nel 2023. Lo ha annunciato il numero uno Pascal Soriot in occasione dell'investor day organizzato presso i laboratori di Cambridge.Astrazeneca, che prevede di lanciare 20 nuovi farmaci entro il 2030, con il potenziale di generare più di 5 miliardi di dollari di ricavi, punta ad una "crescita significativa" dei business oncologia, prodotti biofarmaceutici e malattie rare e ad una forte espansione sui mercati emergenti."“Oggi AstraZeneca annuncia una nuova era di crescita. Nel 2023 abbiamo raggiunto l’ambizioso obiettivo di ricavi di 45 miliardi di dollari fissato dieci anni fa. Con l’entusiasmante crescita della nostra pipeline innovativa, che ha il potenziale di trasformare milioni di vite, puntiamo ora a raggiungere gli 80 miliardi di dollari entro il 2030", ha detto Soriot.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 123,3 sterline. Primo supporto visto a 121,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,8.