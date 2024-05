BPER Banca, rinnovata partnership con AOP Gruppo VI.VA

BPER Banca

(Teleborsa) -attraverso la concessione di una linea di garanzie bancarie di 26milioni di euro, volte a finanziare i progetti di sviluppo dell’azienda previsti per il 2024.Questa operazione - spiega la nota - tParticolare attenzione è rivolta al settore agroalimentare, dove recentemente è stato istituito il Servizio Agri Banking, completamente dedicato al supporto del comparto con soluzioni innovative di finanza sostenibile utili ad affiancare l'imprenditore agricolo nel suo percorso di crescita e sviluppo.a collaborare con un partener di primo livello come AOP. Con questa operazione garantiamo un sostegno concreto a una filiera che rappresenta il primo settore economico del nostro Paese con quasi 4 milioni di occupati, pari al 17% del totale nazionale. Nonostante le catastrofi naturali che lo hanno colpito, le evidenze mostrano che c’è spazio per uno sviluppo dinamico, facendo”, ha dichiarato, Responsabile Direzione Territoriale Centro Est di BPER Banca.da affrontare ed è fondamentale avere prospettive solide – ha affermatoDirettore dell’AOP Gruppo VI.VA -. Per questo continueremo nella nostra mission di dare maggiore competitività ai soci, costruire sinergie per la valorizzazione nei mercati e per la realizzazione di progetti comuni di ricerca, per la sperimentazione e l’efficienza produttiva, favorendo l’innovazione e la sostenibilità. In quest’ottica, BPER Banca si configura come un vero e proprio partner che ci affianca nelle strategie di sviluppo. L’aspetto finanziario e la partecipazione attiva di una Banca come BPER, molto vicina al mondo produttivo, la riteniamo essenziale per affrontare i nuovi scenari e generare opportunità di crescita”.