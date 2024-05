Classidra Factoring, risultati 1° trimestre in forte crescita

(Teleborsa) -

Clessidra Factoring ha chiuso il primo trimestre 2024 con un turnover di 174,4 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il monte crediti ha raggiunto i 181,3 milioni di euro, in incremento del 29% rispetto al 31 marzo 2023, mentre l’impiego è stato pari a 153,8 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno.



Il margine di intermediazione è stato pari a 3,9 milioni di euro, +49% anno su anno, grazie alla crescita dei volumi e all’ottimizzazione delle fonti di funding.



L’utile prima delle imposte è stato pari a 1,6 milioni di euro, mentre l’utile netto si attesta a 1 milione di euro (+71% sul precedente esercizio).



"In questo primo trimestre abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, dedicando particolare attenzione al consolidamento degli impieghi e dei volumi gestiti, mantenendo elevata la qualità del portafoglio clienti", ha affermato Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring, aggiungendo "la Società si è ulteriormente rafforzata anche dal punto di vista patrimoniale, grazie al supporto dell’Azionista con la destinazione a riserve dell’intero utile 2023, ed è dotata di una struttura di funding diversificata ed in continua espansione che permetterà di garantire ulteriori risorse a sostegno della crescita confermando così la nostra mission a sostegno delle PMI, su tutto il territorio nazionale, anche se impegnate in programmi di ristrutturazione del debito”.



Permane buona la qualità del portafoglio crediti: sofferenze e inadempienze probabili sono infatti oggetto di attenta gestione e complessivamente il loro peso è stato pari al 2,8% degli impieghi netti e con un aumento delle coperture. Al 31 marzo 2024 il ROE si è attestato al 19,6% mentre il Total Capital Ratio è pari al 13,1%.

"Nonostante il contesto di mercato permanga difficile e con un grado di competizione via via crescente, siamo soddisfatti perché oltre all’incremento dei volumi la Società ha mantenuto un elevato livello di redditività così come previsto nel Piano industriale", ha agigunto Keoma Garbillo, Direttore Generale di Clessidra Factoring.