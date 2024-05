CRIF, Banche, NPE in calo del 9,9% nel 2023

(Teleborsa) - Si registra unarispetto all’anno precedente (attestandosi ora sui 50,2 miliardi di euro),. In controtendenza, le, rappresentando oggi più del 50% delle transazioni totali di NPL, a conferma del grado di sviluppo del comparto e in attesa delle novità che porterà la nuova Direttiva di regolamentazione europea. Questo incremento è collegato al fatto che, essendo bloccato il mercato primario a causa dei tassi di default bassi e dei pochi nuovi flussi di NPL, il mercato si concentra sul re-selling di portafogli.Questo il quadro che emerge dalla- società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione dei processi di Collection e di NPL Management – in partnership con, che intende fornire una visione complessiva e aggiornata del mercato NPE."Il settore del credit management, pronto a supportare i player finanziari nella gestione dei crediti deteriorati che ogni anno presenta sfide che richiedono competenze specializzate e l’essere sempre al passo delle innovazioni sfruttando analytics e i nuovi strumenti di Artificial Intelligence", commentaA partire dal 2016 lo stock NPE si compone di due precise componenti:e c. In media negli ultimi 5 anni il volume di transazioni è diminuito del 10%. Inoltre, si confermano le tendenze relative alle transazioni mensili e tipologie di garanzia. A, registrando quindi operazioni per circa 31 miliardi di euro. Il volume è riconducibile a operazioni collegate a portafogli NPL per il 77%, e solo per il 23% a UTP, cioè quei crediti ancora non in stato di insolvenza, ma che difficilmente saranno recuperati.Parallelamente, il valore delle transazioni UTP risulta comunque in crescita,questo a conferma che gli investitori stanno spostando il loro interesse verso questa categoria di crediti."Per i prossimi tre anni, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, nonostante i dati poco confortanti relativi ai crediti classificati come Stage 2,. Non dobbiamo però distogliere l’attenzione dalle, ceduti agli investitori negli anni passati. Non mancheranno quindi importanti opportunità di business per gli operatori di settore. Tuttavia, estrarre valore da portafogli NPL più complessi e con un ageing avanzato, richiederà maggiori competenze, specializzazioni e investimenti. Tutto ciò comporterà unche potrebbero così influenzare le marginalità e la redditività, soprattutto per le grandi piattaforme di servicing generaliste", commentaI settori, in leggero peggioramento rispetto al 2022 (23,4% delle esposizioni), insieme ai Servizi (20% delle esposizioni totali), Logistica e Food & Beverage che risultano essere i comparti più sottopressione, analisi confermata anche dalle più recenti rilevazioni sui ritardi nei pagamenti commerciali.Rispetto al 2022,di esposizione. Questo settore è uno di quelli che ha sofferto maggiormente gli effetti economici della pandemia, dei rincari energetici e delle materie prime, incrementando il proprio indebitamento. Inoltre, si trova a dover affrontare importanti rinnovamenti del comparto dovute alle nuove politiche europee del Green Deal e all’applicazione dei criteri ESG. Al contrario,In relazione ai crediti classificati UTP (cioè quei crediti bancari che hanno un’alta probabilità di generare delle inadempienze), la percentuale più rilevante di tale esposizione è collegabile alle, che ha subito una diminuzione rispetto al 2022, attestandosi al 53% del totale dei finanziamenti (-5% sul 2022).Analizzandoche registra sempre meno flussi provenienti dal mercato primario bancario - e quindi crediti con ageing sempre più elevati - si rileva come esso. Sommando le nuove procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari e mobiliari sono stati iscritte cica 297.000 nuovi procedimenti, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (-3,0%). A diminuire sono prevalentemente le nuove procedure esecutive, mentre aumentano le procedure concorsuali (+7% rispetto a dicembre 2022).Analizzando, invece,, a dicembre 2023 si rileva una costante diminuzione, come osservato anche per l’anno 2022. Lo stock delle procedure immobiliari è, che è anche la variazione maggiore registrata. Anche le procedure concorsuali diminuiscono nel loro totale (-3,4%), così come diminuisce lo stock di procedure mobiliari che registrano un -7,3%. Nell’ultimo anno, quindi, si regista un numero maggiore di procedure giudiziali chiuse rispetto alle procedure aperte, segnale che i tribunali stanno continuando nel loro processo di efficientamento, sulla scia dei molteplici interventi normativi degli ultimi anni, al fine di garantire maggior prontezza nella gestione delle procedure.Infine, si è dedicato un, che riveste grande rilevanza dopo l’ampio utilizzo fatto dalle imprese nel periodo pandemico (circa 280 miliardi di finanziamenti garantiti erogati). Il fenomeno delle escussioni di garanzie pubbliche, anche dopo la fine dei periodi di preammortamento, avvenuta all’inizio del 2022, cheottenuti con garanzia Medio Credito Centrale (MCC)."Da parte degli operatori di mercato risulta esserci molta attenzione sui crediti garantiti da MCC. Le banche, infatti, devono rispettare gli obiettivi di NPL ratio e potrebbero trovarsi in difficoltà nella gestione massiva dell’escussione di queste garanzie poiché richiedono un processo specializzato e peculiare dato dalle normative vigenti. Mentre per i principali investitori del settore potrebbe rappresentare una nuova opportunità di mercato interessante e redditizia", conclude