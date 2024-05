CSP proroga termine presentazione Liste

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - In vista dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 14 giugno 2024, in unica convocazione,rende noto che, alla data di scadenza del termine utile per il deposito delle(20 maggio 2024) per la nomina del, risulta depositataConseguentemente, ildi candidati per la nomina dei componenti dell’organo di controllo della Società èe la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di CSP richiesta per la presentazione di liste è ridotta alla metà, ed è dunque pari all’1,25% del capitale sociale.