DIGITALmeet Spring Edition, Metaverso e I.A.: il nuovo binomio dell’imprenditoria culturale

(Teleborsa) - Il mondo virtuale del(IA) stanno convergendo in un'armoniosa sinergia e per forza di cose stanno aprendo nuovi orizzonti nel panorama dell’imprenditoria culturale. Questa combinazione rivoluzionaria promette d, ma anche glinelle ambientazioni virtuali.Il Metaverso, un ambiente virtuale tridimensionale persistente e condiviso, sta guadagnando sempre più popolarità: basti pensare che più del 60% di americani trascorre il triplo del tempo in questo universo virtuale rispetto a social oramai tradizionali come Instagram. Inoltre, le previsioni lasciano intendere che il mercato del metaverso, il cui giro d’affari può raggiungere i, supererà icon un tasso di crescita annuo del 43%.Parallelamente,, dall'analisi dei dati alla creazione di opere d'arte con gli algoritmi di apprendimento automatico in grado di analizzare ingenti quantità di dati culturali, identificando tendenze, modelli e preferenze degli utenti con una precisione senza precedenti.a dividere chi offre un servizio dal proprio fruitore, sempre più a suo agio in stanze virtuali.Di tutto questo si è parlato anche il 3 maggio, presso Binario F a Roma, nel corso del workshop aperto al pubblico organizzato in occasione di DIGITALmeet Spring Edition - che anticipa la nuova edizione prevista tra il. Un incontro, coordinato da Cristina Colaninno ed Andrea Pastina, che è nato con l’obiettivo di raccontare e mettere a confronto best-practice, esperimenti e loro esiti per capire insieme gli sviluppi di questa ennesima rivoluzione che sta investendo le nostre vite.Il progetto, promosso dain collaborazione con, ha coinvolto esperti del settore, tra cui, professore universitario e co-fondatore di Impact Hub Roma, parte di una rete globale di hub dedicati all'innovazione sociale;, che ha diretto per 20 anni AxisAssociati, ora Arsenale 23, la propria società specializzata in produzione e postproduzione digitale;, fondatore del progetto letterario "La setta dei poeti estinti";, CEO e fondatore di Coderblock; Remo Tagliacozzo, CEO dell'Acquario romano e Multiservizi Caerite;, artista digitale di fama internazionale e fondatore dello studio multimediale Pepper’s Ghost. Durante la speciale edizione primaverile del DIGITALMeet, è intervenuto anche, compositore musicale contemporaneo che unisce acustica ed elettronica.Ad arricchire l’incontro sul futuro, il metaverso e l’IA, un evento espositivo dal titolorealizzato in collaborazione con il progetto Madre dipartendo dal suo, che narra il viaggio di una madre e suo figlio attraverso deserti e mari alla ricerca di un luogo sicuro. L’opera musicale ha assunto un ruolo di sensibilizzazione grazie alloed è stata pubblicata in un formato crossmediale con un vinile e NFT.Al vernissage "fisico" hanno preso parte gli artisti Pie della ONG Mediterranea, con una selezione di fotografie curate da. In più nello spazio virtuale fornito daha avuto luogo la proiezione del film, scritto e diretto da Matteo Raffaelli, prodotto da Ocean Film e co-prodotto da HF4, con le musiche di Marco Del Bene e di Roberto Procaccini. Il documentario è stato selezionato tra oltre 1300 proposte giunte da tutto il mondo da uno più autorevoli festival di audiovisivo internazionali, il