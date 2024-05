Generali, risultato netto 1° trimestre aumenta a 1.256 milioni euro

I premi lordi del Gruppo crescono del 21,4% a 26,4 miliardi, grazie alla forte performance di entrambi i segmenti Vita e Danni. La raccolta netta Vita, nuovamente positiva, si attesta a 2,3 miliardi guidata interamente dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, coerentemente con la strategia di Gruppo e riflettendo il successo delle iniziative commerciali implementate dal 2023.



Il risultato operativo cresce a 1.898 milioni (+5,5%), con il contributo positivo da parte di tutti i segmenti di business. Il risultato operativo Vita aumenta a 969 milioni (+4,9%). Il valore della nuova produzione (NBV) migliora a 688 milioni (+5,0%). Il risultato operativo del segmento Danni aumenta a 867 milioni (+2,4%), anche grazie al contributo di Liberty Seguros, consolidata a partire da febbraio 2024. Il Combined Ratio si attesta a 91,0% (90,7% nel 2023), riflettendo un minor beneficio dall’attualizzazione. Il Combined Ratio non attualizzato migliora a 93,7%. (94,2% nel 2023). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management registra una crescita significativa a 263 milioni (+16,7%), grazie alla forte performance di Banca Generali.

Il risultato operativo del segmento Holding e altre attività si attesta a -129 milioni (-130 milioni 1Q2023).



Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo cresce a 30,1 miliardi (29,0 miliardi nel 2023). Gli Asset Under Management complessivi del Gruppo aumentano a 670,3 miliardi (655,8 miliardi nel 2023).

Quanto all'outlook, il Gruppo conferma l’impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo superiori a 8,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 miliardi e 5,6 miliardi, con ratchet policy sul dividendo per azione. Con il pagamento del dividendo 2023 il 22 maggio, il Gruppo raggiunge quest’ultimo target con dividendi complessivi pari a 5,5 miliardi nel periodo 2022-2024.



I premi lordi del Gruppo crescono del 21,4% a 26,4 miliardi, grazie alla forte performance di entrambi i segmenti Vita e Danni. La raccolta netta Vita, nuovamente positiva, si attesta a 2,3 miliardi guidata interamente dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, coerentemente con la strategia di Gruppo e riflettendo il successo delle iniziative commerciali implementate dal 2023.Il risultato operativo cresce a 1.898 milioni (+5,5%), con il contributo positivo da parte di tutti i segmenti di business. Il risultato operativo Vita aumenta a 969 milioni (+4,9%). Il valore della nuova produzione (NBV) migliora a 688 milioni (+5,0%). Il risultato operativo del segmento Danni aumenta a 867 milioni (+2,4%), anche grazie al contributo di Liberty Seguros, consolidata a partire da febbraio 2024. Il Combined Ratio si attesta a 91,0% (90,7% nel 2023), riflettendo un minor beneficio dall’attualizzazione. Il Combined Ratio non attualizzato migliora a 93,7%. (94,2% nel 2023). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management registra una crescita significativa a 263 milioni (+16,7%), grazie alla forte performance di Banca Generali.Il risultato operativo del segmento Holding e altre attività si attesta a -129 milioni (-130 milioni 1Q2023).Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo cresce a 30,1 miliardi (29,0 miliardi nel 2023). Gli Asset Under Management complessivi del Gruppo aumentano a 670,3 miliardi (655,8 miliardi nel 2023).

(Teleborsa) - Generali ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto normalizzato di 1.119 milioni (1.229 milioni nel 2023 che includeva il realizzo di un utile non ricorrente di 193 milioni relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese. Escludendo tale effetto, il risultato netto normalizzato sarebbe cresciuto dell’8%. Il risultato netto aumenta a 1.256 milioni (1.199 milioni nel 2023), includendo un utile al netto delle tasse pari a 58 milioni derivante dalla cessione di TUA Assicurazioni.Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Nel primo trimestre del 2024 prosegue la crescita del risultato operativo di Generali, grazie al solido contributo di tutti i segmenti di business. Nel segmento Vita il Gruppo ha raggiunto una raccolta netta positiva, grazie alle scelte strategiche focalizzate sulle linee puro rischio e malattia e unit-linked e grazie alle azioni commerciali implementate nel corso del 2023. Il segmento Danni beneficia inoltre del consolidamento di Liberty Seguros, un'acquisizione che sta già contribuendo positivamente al profilo degli utili del Gruppo. Grazie al modello diversificato assicurativo e di asset management e alla solida posizione di capitale, guidata dalla forte generazione normalizzata di capitale, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth”.