Intesa Sanpaolo investe in The Blue Planet

(Teleborsa) - Una tecnologia innovativa alla base di una pittura ecologica capace di trasformare i muri di case, uffici, ospedali e scuole in grandi purificatori d'aria naturali. Con un investimento pari a circa il 18% del capitale,punta su, start-up che produceAirlite – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – non è destinata solamente al settore delle pitture architettoniche, ma viene applicata anche a coating funzionali per mercati specifici come moda e automotive, con investimenti continui in ricerca e sviluppo. Laè 100% green per interni ed esterni capace di ripulire l'aria dalle sostanze inquinanti come lo smog, migliorando così il benessere abitativo degli edifici e si basa su una tecnologia brevettata che utilizza lo stesso principio fisico usato dalla natura per pulire l'aria e permette di trasformare una qualsiasi parete in un purificatore generando ioni negativi che neutralizzano gli inquinanti.Questo meccanismo permette diimpedisce allo sporco di depositarsi sui muri e abbatte fino al 99% di virus e batteri. Inoltre, contribuisce significativamente allariducendo le emissioni di CO2 legate al settore dell'edilizia fino all'80% rispetto ai prodotti tradizionali.Se applicata all'esterno, inoltre, la pittura riflette la componente calda della luce solare, consentendo di risparmiare energia elettrica per ilraffreddamento fino al 30%.