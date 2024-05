La Fed potrebbe far slittare il primo taglio fino a settembre

(Teleborsa) - La Fed ritieneche indicano un raffreddamento delle pressioni inflazionistiche, maper affermare che il": E' quanto affermato dal vicepresidente della Fed, intervenendo ad un evento a New York, e confermato anche da altri esponenti della banca centrale USA. Questo implica che il primo taglio dei tassi potrebbe slittare a settembre e che quest'anno ve ne saranno al massimo due.Jefferson ha ribadito che "è troppo presto per affermare che un processo disinflazionistico sarà di lunga durata" ed ha lasciato intendere che ècome data potenziale per il primo taglio, a condizione che nei prossimi mesi emergano dati che confermino un quadro deflazionistico.Jefferson ha spiegato che la forte crescita delle locazioni sta continuando ad esercitare pressioni sul mercato immobiliare ed ha aggiunto che valuterà attentamente i dati in arrivo.Il banchiere, in realtà,, limitandosi ad affermare che valuterà attentamente i dati economici in arrivo, le prospettive e l'equilibrio dei rischi.Affermazioni condivise anche dal vicepresidente della vigilanza della Fed, in un intervento ad una conferenza presso la Fed di Atlanta, dovedell'inflazione di marzo, spiegando "non mi hanno fornito quella maggiore fiducia che speravo di trovare per sostenere l'allentamento della politica monetaria"."Dovremoper continuare il suo lavoro", ha detto Barr, rinforzando le fila di coloro che hanno posto i possibili tagli die tassi in stand-by.Anche il presidente della Fed di Atlanta,è di questo parere e, in una intervista a Bloomberg ha affermato che ilstatunitensi sarà probabilmenterispetto agli ultimi tempi, raggiungendo forse livelli paragonabili a quelli visti negli anni ’90.E mentre gli esponenti della Fed commentano con un certo scetticismo i dati di marzo, che non hanno convinto in pieno i banchieri, seppur positivi,. In particolare, laè in calendario un dato molto osservato dalla Fed,(Personal Consumption Expenditure), molto più osservato dalla banca centrale statunitense. A marzo, questo dato ha segnato una crescita del 2,7% e si attende ora la lettura di aprile, sperando in un ulteruore passo avanti verso il target del 2%.