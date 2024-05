Macy’s alza le previsioni sul 2024, ma titolo non si scalda

Macy's

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dell'1,39% rispetto alla seduta precedente, nonostante una trimestrale superiore alle attese e un outlook per l’intero anno rivisto in rialzo.La catena statunitense di centri commerciali ha chiuso il primo trimestre con utili netti in declino da 155 milioni di dollari, pari a 56 centesimi per azione, a 62 milioni (22 centesimi). Su base rettificata, l'EPS si è attestato a 27 centesimi superiore ai 16 centesimi del consensus.Le vendite hanno registrato una flessione del 2,7% annuo a 4,85 miliardi contro i 4,82 miliardi stimati dagli analisti. Nei tre mesi al 4 maggio Macy's ha registrato una contrazione delle vendite a perimetro costante dell'1,2% annuo.L'operatore di grandi magazzini ha anche annunciato la revisione al rialzo della guidance sull'intero anno.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,31 USD con tetto rappresentato dall'area 19,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,79.