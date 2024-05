Pasquarelli Auto, accordo per locazione immobile futura sede di "Casa Stellantis"

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati attraverso il marchio proprio SecondLife, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia di averun contratto dicon futura opzione di acquisto di un(CH).L’immobile è costituito da un edificio di tre piani per una superficie complessiva dell’immobile di circa 13 mila mq, cui si aggiunge il piazzale esterno di oltre 8 mila mq, e si trova a soli 200 metri dalla sede Toyota, Lexus, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Seat & Cupra. La nuova sede di San Giovanni Teatino è caratterizzata inoltre da un’officina e da una carrozzeria per la manutenzione e il controllo dei veicoli già idonea a rispettare i requisiti di Stellantis.Questo èdi un progetto partito diversi anni addietro e porta allanella più importante zona commerciale abruzzese, all’interno della quale, in 1,5 km quadrati i Clienti potranno trovare tutto il ventaglio dei marchi in portafoglio. Per questo Pasquarelli Auto giudica questaa perseguire i progetti di sviluppo e consolidare ilNello specifico, il contratto di locazione consentirà alla Società dimassimizzando l'efficienza e ottimizzando le risorse, di espandere la vendita su nuovi marchi, commercializzare autovetture usate, offrire i servizi di assistenza e garanzia e, infine, di sfruttare le sinergie e le ottimizzazioni con le altre sedi di Pasquarelli Auto efficientando, peraltro, i flussi logistici.Il Contratto prevede ila titolo di acconto e didi locazione, oltre a canoni annuali crescenti a partire da ottobre 2024.