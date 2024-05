Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano il malumore generato dagli ultimi, che sembrano allontanare a settembre la tempistica del primo taglio dei tass. In questo clima si attende la pubblicazione domani delle, con un'agenda povera di spunti sul fronte macroeconomico.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,087. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,72 dollari per barile, con un calo dello 0,74%.Invariato lo, che si posiziona a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,76%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,50%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%, escende dello 0,88%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,95% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 36.683 punti.In rosso il(-0,87%); con analoga direzione, in discesa il(-1,08%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +3,33%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un 2,24%.Calo deciso per, che segna un -2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,01%.di Milano,(+1,88%),(+1,24%),(+0,96%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,05%.