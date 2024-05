SACE, Libertà e responsabilità: il benessere delle persone al centro del nuovo modo di lavorare

(Teleborsa) - Confrontarsi su comeche permetta alle persone die in cui tecnologia e umanità si incontrino. Con questo obiettivoha ospitato sulla Terrazza del Made in Italy, nella sede di Milano del Gruppo, l’eventoL’appuntamento, organizzato in collaborazione conla più grande Community HR di aziende nazionali e internazionali, ha coinvoltodelle più importanti realtà italiane ed è stato l’occasione per, come la transizione verso una Skill-Driven Organization e le nuove forme di organizzazione del lavoro, fondata sui principi di flessibilità e responsabilizzazione, con l’ambizione di abbracciare, disegnare e diffondere la cultura del lavoro a misura di persona.In un’ottica di contaminazione e diffusione di best practice in ambito HR & Organization, l’evento è stato l’occasione perche SACE sta portando avanti nel solco della sostenibilità, dell’inclusione e dell’innovazione tecnologica, per migliorare la vita delle proprie persone e per generare benessere per la collettività.Un percorso che ha avuto come tappe strategiche ladello stile di leadership diffusa EPIC - Extraordinary, Passionate, Inspirational e Connective – di un’organizzazione skill-driven, in cui ciascuno può guidare la propria carriera, costruire i propri piani di sviluppo, anche al di fuori di ruoli prestabiliti, moltiplicando le proprie skills, e del nuovo modello di lavoro flessibile, Flex4Future."Il percorso che abbiamo intrapreso con il nostroci ha consentito di riportare le persone al centro dell’organizzazione liberandole da tre barriere: dal ruolo, dallo spazio e dal tempo, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità e di guidare il proprio viaggio in azienda", ha dichiarato"E tutto questo lo abbiamo fatto anche, alimentata dall’Intelligenza Artificiale: un fattore abilitante strategico del cambiamento, che ci aiuta a prendere decisioni data-driven per liberare tempo da dedicare non solo ad attività ad alto valore aggiunto, al proprio sviluppo e al proprio wellbeing, ma anche per contribuire al benessere della comunità, attraverso iniziative di giveback".L’evento è stato aperto da una performance teatrale a cura di Companies Talks, per ispirare e raccontare attraverso "La Storia di Netflix" l’ambizione di una cultura aziendale e di un modello di leadership diffusa fondato sui principi di fiducia, libertà e responsabilità.All’appuntamento, hanno partecipato tra gli altri, Marco Gallo, Managing Director di HRC Group, Vittorio Moscatelli, Partner di Companies Talks, Luca Gastaldi, Coordinator JRP People Engagement & Wellbeing del Politecnico di Milano, Luca Argenton, CEO di Digital Attitude, Stefano Trombetta, Managing Director di Accenture Strategy & Consulting, Talent & Organization ICEG Lead, Alessandro Cortesi, Financial Services, Private Equity and M&A Leader di Mercer, Federico Marafante, Partner di McKinsey & Company.