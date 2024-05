Solutions Capital Management torna in utile nel primo trimestre

Solutions Capital Management Sim

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2024, ledi, sono pari a 2,3 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto a Euro 1,71 milioni del primo trimestre 2023. Si evidenziano risultati particolarmente positivi nel comparto assicurativo che registra commissioni per Euro 480 mila (+137% vs 31 marzo 2023) e nella consulenza in materia di investimenti che registra commissioni per Euro 285 mila (+24% vs 31 marzo 2023). Positive anche le commissioni di performance, superiori a Euro 310 mila (Euro 16 mila al 31 marzo 2023), mentre sono sostanzialmente in linea le commissioni da consulenza generica (Euro 679 mila vs Euro 693 mila al 31 marzo 2023) e le commissioni relative alle gestioni patrimoniali (Euro 542 mila vs Euro 570 mila al 31 marzo 2023).Le, che si attestano a Euro 1,2 milioni (746 mila euro nel primo trimestre 2023), variano in misura più che proporzionale rispetto alle commissioni attive. Il temporaneo aumento del pay-out deriva dalla maggiore retrocessione provvigionale su alcune operazioni di segnalazione e all’azione di reclutamento in ambito assicurativo avviata alcuni mesi fa. Le commissioni nette crescono del 16%, attestandosi a Euro 1,1 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 31 marzo 2023.Ilè in aumento a Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 955 mila del medesimo periodo dell’esercizio precedente (+15%).Nonostante l’incremento del volume d’affari, isi mantengono in linea con il primo trimestre 2023, attestandosi a Euro 950 mila, con il costo del personale che rimane invariato e un leggero miglioramento degli altri costi operativi relativi alle spese amministrative, grazie al costante monitoraggio del controllo di gestione aziendale.per Euro 84 mila, in crescita di Euro 210 miladi Euro 126 mila registrato nel primo trimestre 2023.Laè risultata negativa per Euro 10 milioni a seguito del progressivo trasferimento presso altri istituti dei rapporti di gestione aperti finora in UBS, che ha deciso di dismettere il servizio EAM (External Asset Manager) in Italia. In assenza di tali variazioni, la raccolta netta dei servizi core sarebbe stata lievemente positiva.Glipassano da 928 milioni, registrati al 31 dicembre 2023, a 925 milioni al 31 marzo 2024, di cui 245 milioni in consulenza, Euro 262 milioni in gestione patrimoniale, Euro 372 milioni nel comparto assicurativo e Euro 46 milioni in SCM Sicav.