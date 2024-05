Terzo Osservatorio Osservatorio sulla Clean Technology: sette aziende su dieci investono in sostenibilità

(Teleborsa) -un aumento significativo rispetto al 45% del 2022. In particolare,delle piccole e medie imprese italiane. È quanto emerge dai risultati della, presentato dadove emerge l'impegno crescente delle aziende in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica ed economia circolare.Un aspetto emergente è. Gli investimenti in questo settore sono triplicati negli ultimi tre anni,. Metà delle aziende ha già ottenuto vantaggi economici dagli investimenti in sostenibilità energetica e ambientale, con miglioramenti nell’efficienza e nella redditività. Inoltre, un’impresa su due ha destinato tra l'1% e il 5% del proprio fatturato a questi investimenti, con il 77% che ha speso meno di 250 mila euro.Gli investimenti in economia circolare sono in forte crescita e coinvolgono ormai un’azienda su quattro. Anche il numero di aziende con un dipartimento o un team dedicato alla sostenibilità è raddoppiato in un anno, passando dal 10% nel 2023 al 18% nel 2024. Tuttavia,e il 72% segnala una mancanza di competenze per agire in modo efficace."Il 73% delle imprese crede che gli investimenti in sostenibilità energetica e ambientale possano generare un vantaggio economico, e una su due lo ha già realizzato. Due aziende su tre prevedono un aumento dei bisogni legati alla sostenibilità., sono alcuni dei risultati principali emersi.Nonostante questi progressi,se si considera che: lPer l'84% delle imprese, la riconversione sostenibile è costosa. Solo il 5% di chi ha investito in sostenibilità ha ottenuto fondi dal PNRR. Aumento dei costi delle materie prime, investimenti green considerati troppo onerosi, mancanza di competenze e burocrazia eccessiva sono le principali barriere agli investimenti nel settore."Questa terza edizione dell’Osservatorio sulla Clean Technology nelle aziende italiane ci restituisce una fotografia molto nitida, sicuramente incoraggiante ma indicativa dei cambiamenti in atto., la stragrande maggioranza ha fatto investimenti green e si aspetta di doverli incrementare nel prossimo futuro - ha commentato- Non solo crescono gli investimenti ma è aumentata anche la consapevolezza che si tratti di un impegno che restituisce all’impresa una maggiore efficienza e redditività. Le imprese hanno avviato unin cui l’efficienza energetica si conferma il primo investimento green e che vede l’economia circolare diventare sempre più centrale. Un percorso virtuoso ma per cui le aziende hanno bisogno di essere supportate, perché sono ancora troppe quelle frenate da costi per la riconversione sostenibile considerati troppo elevati o dalla mancanza di competenze. Innovatec da tempo si muove in questa direzione, con un’offerta integrata che fornisce alle imprese soluzioni innovative e complete, per l’efficientamento energetico e l’economia circolare. Questoe continueremo ad affiancare le imprese per aiutarle a tradurre la sostenibilità in un vantaggio competitivo oltre che in un impegno per il Pianeta e la collettività".