Von der Leyen: "Collegare i fondi Ue a riforme economiche per migliorare la competitività"

(Teleborsa) - La presidente dellasi dicea subordinareAvere una "combinazione di riforme e investimenti" ha "portato alla crescita", dichiara dell'Next generation EU in un'intervista pubblicata online sul Financial Times. "E lo vedete ora nello sviluppo economico di successo che abbiamo in Italia, Grecia e Portogallo"."Quindi", ha aggiunto, dicendosi "" su nuovi strumenti di debito comune. "L'impatto del nostro investimento è stato forte", ha detto ancora. Anche il(Ppe), di cui von der Leyen è candidata principale (o'Spitzenkandidat'), alle prossime elezioni, è a favore di un bilancio dell'Ue che "stimola la competitività".Rispetto all'idea di nuovo debito comune, la presidente afferma che "di spesa e delle".Ursula von der Leyen ha anche sottolineato cheil modo in cui viene gestito il bilancio dell'Ue. "Abbiamo programmi che si sovrappongono, parzialmente, e ridondanze e vediamo che a volte il budget è troppo lento". Ha aggiunto che "". "In termini molto semplici, l'euro speso oggi ha un impatto molto maggiore rispetto allo stesso euro speso tra tre anni perché siamo così lenti in tutti i nostri processi", ha concluso.