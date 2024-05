PIL Italia, Prometeia rivede al rialzo le stime di crescita: +0,8% nel 2024

(Teleborsa) - La buona performance dell'nel primo trimestre permette di essere più ottimisti sui risultati di fine anno. Nell'ultimo rapportoha infatti deciso di aumentare le suedi crescita del PIL per il 2024 dallo 0,7% allo 0,8% nonostante mantenga alta l'attenzione per l'andamento dei conti pubblici. A convincere la società di consulenza sono state ledell’Istat per il primo trimestre che hanno superato le aspettative spinte da un ulteriore aumento deglinell’"La crescita del PIL nei prossimi trimestri sarà influenzata dalla fine dell’incentivoal 110%, il cui effetto negativo sarà mitigato solo parzialmente dalla spesa del(NRRP) – ha spiegato Prometeia nel suo rapporto –. Nonostante il calo dell’inflazione e un mercato del lavoro forte, prevediamo una stagnazione dei consumi delle famiglie nel 2024, a causa dell’erosione della ricchezza finanziaria reale causata dall’inflazione. Inoltre, le perdite di potere d’acquisto vengono compensate solo parzialmente dai recenti rinnovi contrattuali".La società di consulenza ha inoltre ricordato che alla fine dell'anno scadranno alcune importanti misure disul reddito da lavoro, il cui rinnovo costerebbe circa 20 miliardi di euro. "Dato che nel prossimo giugno la Commissione Europea probabilmente attuerà la sua procedura per disavanzo eccessivo (EDP), prevediamo che qualsiasi estensione di queste misure di sollievo sarà parziale e richiederà entrate aggiuntive", sottolinea.Per quel che riguarda invece l', Prometeia per il primo trimestre del 2024 ha confermato la resilienza delle principali economie mondiali. "Come previsto, nel primo trimestre del 2024, ilha decelerato su base trimestrale (0,4%, 0,8% nel quarto trimestre del 2023), ma la crescita su base annua è rimasta elevata al 3%. Nel frattempo, nell’, il PIL ha accelerato più del previsto (0,3% t/t, -0,1% nel quarto trimestre del 2023) grazie al miglioramento della crescita in tutti i principali paesi. Il PIL cinese è cresciuto del 5,3% su base annua, sostanzialmente in linea con il quarto trimestre del 2023", sottolinea.Prometeia sottolinea che il problema principale resta l'inflazione: negli, infatti, l’inflazione non si è ridotta come previsto e nell’area dell’euro, sebbene la riduzione sia stata in linea con le aspettative, si sono registrate ampie differenze tra i paesi. In, invece, l’inflazione è rimasta intorno allo zero, suggerendo una persistente debolezza della domanda interna. "Finora, i prezzi internazionali delle materie prime hanno mostrato una moderata tendenza al ribasso sulla scia della prevista decelerazione globale e nonostante le persistenti elevate tensioni ine la siccità nel, che hanno allungato alcune rotte marittime e di conseguenza aumentato i costi di trasporto", fa notare."Confermiamo unadella crescita del PIL globale nel 2024 rispetto al 2023, derivante principalmente dalla prevista decelerazione nelle economie emergenti, inclusa la Cina – conclude Prometeia –. Inle attuali condizioni di sicurezza nazionale richiedono un profondo ripensamento delle strategie di difesa".