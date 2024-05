Agricoltura, Istat: in aumento la superficie agricola utilizzata

(Teleborsa) - Per l'annata agraria 2022-2023 le aziende agricole dichiarano che la Superficie Agricola Utilizzata è aumentata rispetto all'annata precedente dello 0,6%. L'incidenza percentuale dei seminativi sulla Superficie Agricola Utilizzata scende dal 54,1% del 2022 al 53,9% del 2023. Quasi il 70% delle aziende agricole ha indicato tra i principali fattori che potrebbero incidere sulle previsioni di semina quelli metereologici, aseguire, con il 32,4%, l'andamento dei mercati. Per l'annata agraria 2023-2024 le aziende agricole prevedono lievi variazioni per le superfici investite a frumento tenero (+1,4%) e a mais (-0,9%). Importanti diminuzioni si prevedono invece per il frumento duro(-11,9%) e per l'orzo (-8,7%). È quanto emerge dalNel corso del 2023, – spiega l'Istat – iltra coltivazioni e infrastrutture; sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo hanno prodotto effetti devastanti, come hanno dimostrato anche le alluvioni in Romagna, Lombardia, Piemonte e in Toscana, con frane, fiumi e corsi d'acqua esondati e allagamenti. Come conseguenza della cementificazione e dell'abbandono dei terreni, i risultati del settimo Censimento dell'agricoltura hanno mostrato che, negli ultimi 60 anni, l'Italia, ha perso circa tre aziende agricole su quattro e circa il 42% della Superficie Agricola Utilizzata. Lanell'annata agraria 2022-2023, ha mostrato un andamento in leggera crescita, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente; di contro, la superficie destinata a seminativi e cereali mostra livelli sostanzialmente stabili rispetto al 2022, con incrementi pari rispettivamente a +0,19% e +0,23%(come emerge dai dati della “Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso”).Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, l'Istat ha condotto l'finalizzata a prevedere l'uso delle superfici cerealicole nell'annata agraria in corso (2023-2024)rispetto all'annata 2022-2023. Diversamente dall'andamento degli ultimi anni, nel 2024 le previsioni registrano una diminuzione, sebbene lieve, della SAU (-1,9%) e delle superfici investite a seminativi (-1,8%), mentre si prevede una flessione più significativa delle superfici a cereali (-6,7%).Tra il 2021 e il 2023, a livello nazionale, si è osservato un lieve aumento della Superficie Agricola Utilizzata(+0,3%); la superficie investita a seminativi mostra un andamento analogo, in lieve aumento rispetto al 2021 (+1,7%). A livello nazionale, l'incidenza percentuale dei seminativi sulla SAU registra un lieve aumento rispetto al 2021, passando dal 53,2% al 53,9%; rispetto al 2022, invece, si registra una lievissima flessione (da 54,1% al 53,9%). Osservando i valori in termini assoluti, tale diminuzione è giustificata da un aumento della SAU complessiva nel 2023 maggiore di quello della superficie investita a seminativi. Le aree geografiche che mostrano l'aumento più significativo del peso relativo della SAU a seminativi sono il Centro (dal 62,8% al 63,3%) e il Nord-ovest (da 68,2% a 71,5%); la diminuzione più intensa si regista al Sud, dove l'incidenza dei seminativi sulla SAU scende dal 47,7% al 44,1%. Nel 2023, i cereali si confermano, tra i seminativi, le coltivazioni più importanti; le superfici investite a coltivazioni cerealicole mantengono livelli piuttosto costanti (43,0%) sia rispetto al 2022 (42,9%) che al 2021 (43,1%); seguono gli erbai e pascoli temporanei, che rappresentano il 34,8% dei seminativi. Il dato nazionale di incidenza dei cereali mostra, nel 2023, valori costanti rispetto all'anno precedente, mentre una lieve flessione si è registrata rispetto al 2021 (-0,2%). Nell'ultimo triennio, le variazioni più significative per l'incidenza dei cereali sui seminativi si registrano nelle aree del Nord e del Sud. Il Nord-ovest mostra una diminuzione, attestando il valore dell'incidenza dei cereali al 41,6%, in forte calo rispetto al 2021 (48,4%).Aumenta, invece, nel 2023, il valore del Sud (+57,3% rispetto al 49,8% del 2021). Questa crescita è imputabile però soltanto alla diminuzione generale delle superfici coltivate a seminativi, in cui spicca la diminuzione della superficie adibita alle foraggere temporanee che a livello nazionale perdono 2,6 punti percentuali solo nell'ultimo anno.Tra il 2022 e il 2023, l'Istat registra a livello nazionale un andamento piuttosto stabile delle superfici investite a cereali (+0,2%). Le previsioni per il 2024 denotano invece un brusco calo che arriva al -6,7%. L'analisi della distribuzione territoriale evidenzia la posizione di primo piano del Nord-est, dove il peso relativo delle superfici investite a cereali si attesta, nel 2023 al 28,8%, confermando sostanzialmente il dato del 2022 (29,0%). È tuttavia proprio questa l'area geografica in cui si prevede, per la nuova annata agraria, il maggiore calo del peso delle superfici a cereali rispetto al totale nazionale (-2%), giustificato probabilmente dai fattori metereologici, a volte di estrema intensità (come l'alluvione in Emilia Romagna di maggio 2023) che hanno impedito in parte o totalmente un'adeguata preparazione dei terreni per le successive coltivazioni. Il peso dei cereali al Sud, tra il 2022 e il 2023, registra una lieve diminuzione delle superfici (dal 23,1% al 22,6%), mentre per l'annata 2023-2024 le previsioni delle aziende registrano un aumento fino al 26,1% che spingerebbe il Sud a posizionarlo subito dopo il Nord-est (+26,8%). Nel 2023, le superfici destinate ai cereali del Nord-ovest coprono il 22,6% del totale delle superfici cerealicolenazionali (con un incremento soltanto dello 0,3% rispetto all'anno precedente), ma le previsioni di semina per il 2024 indicano un sensibile calo che porterebbe questo valore al 21,2%. Anche le Isole mostrano un trend in diminuzione (-0,5%), passando da un peso relativo delle superfici investite a cereali del 14,2% al 13,7%. Al Centro i valori continuano a mostrare un lieve aumento negli anni, i valori delle superfici investite a cereali registrati passano dall'11,3% all'11,9% nel 2023 e nelle previsioni si registra un lieve aumento al 12,2%. Considerando le singole specie cerealicole e la loro incidenza sul totale delle superfici a cereali, dal rapporto emerge che le coltivazioni su cui si investe maggiormente sono il frumento duro, il mais, il frumento tenero e l'orzo. Per l'annata agraria 2023-2024, le previsioni di semina indicano variazioni significative del peso relativo delfrumento duro e del frumento tenero sul totale delle superfici cerealicole: il primo, infatti, diminuirebbe di 2 punti percentuali rispetto al 2023 mentre il secondo aumenterebbe di 1,6 punti percentuali. Di contro, per l'orzo e il mais si prevedono solo lievi variazioni. Le previsioni di semina mostrano, per l'orzo, una lieve diminuzione dello 0,2% (flessione dal 9,5% al 9,3%), mentre per il mais si prevede un lieve un aumento dello 0,9%, che farebbe passare l'incidenza sul totale delle superfici a cereali dal 17,3% al 16,2%. Le variazioni percentuali calcolate rispetto all'annata agraria conclusa, in base alle previsioni delle aziende intervistate, mostrano una generale diminuzione delle superfici utilizzate per i cereali. Solo ilmantiene valori positivi pur se modesti, passando dal 9,9% all'1,4%; anche le altre specie cerealicole maggiormente coltivate a livello nazionale, quali frumento duro e orzo, mostrano un'evidente flessione ad eccezione del mais. Ilmostrano un andamento in controtendenza rispetto al 2023: infatti, se nell'anno passato i dati indicavamo rispettivamente un aumento del 2,2% e del 7,7%, nelle previsioni 2024 registrano forti diminuzioni, -11,9% e -8,7%. Per la superficie destinata al frumento duro (che copre il 39,5% delle principali superfici a cereali) si prevede per il 2024 una diminuzione di 14,3 punti percentuali rispetto all'annata agraria 2022/2023 che registrava invece un aumento del 2,5% rispetto all'annata agricola 2021-2022; si è infatti arrivati ad una previsione di calo pari a 11,9% delle superfici destinate al frumento duro. Lo stesso andamento si registra nelle previsioni 2024 per la superficie destinata alla coltivazione dell'orzo (che conta il 9,3% della superficie nazionale); i dati mostrano, rispetto all'annata agraria 2022/2023, una diminuzione di 16,4 punti percentuali, passando dal 7,7% (aumento registrato rispetto all'annata 2021/2022) a -8,7%. Diverso l'andamento delle superfici investite a mais, che ricoprono il 17,2% delle superfici nazionali coltivate a cereali: le previsioni 2024 mostrano un aumento 12,2 punti percentuali rispetto all'annata 2022/23, i valori passano da -13,1% a -0,9%. Nelle previsioni 2024 solo il frumento tenero mostra, a livello nazionale, un lieve aumento rispetto al 2023 (+1,4%), condizionato dalle superfici coltivate nel Nord-est che rappresentano quasi il 50% del frumento tenero in Italia. A livello territoriale, si prevede una diminuzione delle principali superfici a cereali nel Nord-ovest, nel Centro e al Sud, più evidente per il frumento duro e l'orzo. In calo anche le superfici investite a frumento duro con valori che registrano -17,2% nel Nord-Ovest, -17,3% al Centro e -14,7% al Sud. L'orzo mostra lo stesso andamento con diminuzioni di superficie nelle stesse ripartizioni rispettivamente pari al -14%, -17% e -19,1%. Per il mais si prevede a livello nazionale una lieve flessione (pari a -0,9%) su cui incide soprattutto la diminuzione prevista nel Nord-ovest (-12,8%), area che ricopre il 46,6% della superficie investita a livello nazionale. Il calo è controbilanciato da valori positivi nelle altre partizioni: al Nord-est +9,5%, al Centro +18,1% e nel Sud e Isole +1,9%.Le previsioni di semina fornite dalle aziende agricole per l'annata agraria in corso possono essere condizionate da diversi fattori, spesso non prevedibili. Alle aziende agricole intervistate è stato chiesto se ritenessero che quanto previsto per l'annata 2023-2024 potesse modificarsi nei mesi successivi. Il 27,6% delle aziende agricole che hanno fornito le previsioni di semina ha risposto in maniera affermativa; inoltre, la propensione alla risposta affermativa aumenta al crescere della dimensione aziendale: infatti, si passa dal 20,5% delle aziende fino a 10 ettari di SAU al 33,2% delle aziende con oltre 100 ettari. Tra i fattori presi in considerazione che possono comportare cambiamenti rilevanti tra le previsioni di semina e quanto sarà effettivamente seminato nell'annata agraria in corso, gli intervistati hanno avuto la possibilità di fornire risposte multiple. Tra le aziende che ritengono possibili modifiche nell'uso del suolo rispetto a quanto indicato con le previsioni di semina, il 69,9% (con un picco dell'80,4% nelle due isole maggiori) ha indicato, tra le possibili cause, il fattore meteorologico, probabilmente anche in relazione agli eventi dello scorso anno. A seguire, ulteriori fattori di incertezza sono l'andamento dei mercati (32,4%) e i prezzi delle materie prime (20,2%), ad indicare l'effetto destabilizzante derivato dai conflitti internazionali in corso, che generano instabilità dei mercati. Il Sud e le Isole prevedono minori difficoltà derivate dall'andamento dei mercati,probabilmente riconducibili all'aumento generale dell'export 2023; diversamente, le previsioni sembra possanoessere influenzate dall'andamento dei prezzi delle materie prime dei prodotti acquistati dagli agricoltori, che hanno registrato un aumento costante negli ultimi mesi del 2023Il 28,5% delle aziende ha affermato di utilizzare strumenti e tecniche proprie dell'agricoltura di precisione. La maggiore concentrazione delle aziende che si avvalgono delle tecniche dell'agricoltura di precisione si riscontra nelle aree del Nord-ovest e del Nord-est (quote rispettivamente del 32,1% e del 33% sul totale delle aziende). Inoltre l'Istat sottolinea come siano soprattutto le aziende di grandi dimensioni a fare ricorso a tali tecnologievolte all'ottimizzazione e alla razionalizzazione dell'uso agricolo dei terreni: tra le aziende con SAU superiore ai 100 ettari, il 41,1% ha affermato di utilizzare strumenti e tecniche proprie dell'agricoltura di precisione, mentre tale quota tocca il 29,4% per le aziende tra 50 e 100 ettari; le aziende di piccole dimensioni (fino a 15 ettari) si fermano alla quota del 9,6%.Tra lerientrano la rotazione delle colture allo scopo di migliorare o mantenere il rendimento dei terreni; il monitoraggio dei parassiti agricoli e degli insetti che trasmettono malattie usando i loro nemici naturali, ad esempio altri insetti benefici, predatori, parassitoidi e microrganismi quali funghi, virus e batteri; la copertura del terreno con paglia o materia organica, utile a mantenere l'umidità ottimale del terreno e a regolare la temperatura del suolo. Sono tecniche antiche in quanto ampiamente note dal più remoto passato, ma che stanno avendo una forte rivitalizzazione proprio negli ultimi anni. Il 22,6% delle aziende agricole che hanno fornito le previsioni di semina ha affermato di utilizzare tali tecniche. In particolare, alle aziende intervistate è stato chiesto se tuttora mettano in atto a tecnica della copertura del terreno, "cover crop" con paglia o materia organica. Solo il 18% ha risposto in maniera affermativa. La tecnica è più diffusa al Sud e nel Nord-ovest dove, rispettivamente, il 20,4% e il 20,3% delle aziende affermano di utilizzarla.