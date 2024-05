iVision Tech acquista per 1 milione di euro il 51% di Teknoema

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha, società emiliana che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi; è specializzata nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services) e sviluppa schede e apparecchiature elettroniche customizzate.Grazie a questa operazione, iVision Tech potenzierà e rafforzerà lo, volto principalmente a implementare il prototipo di unIldell’operazione, corrisposto tramite risorse proprie, è stato pari a. Il restante 49% rimarrà in capo ai due soci storici che continueranno a gestire la società: Pietro Nesci, fondatore di Teknoema, con il 39,2% seguiterà a svolgere il ruolo di AD, mentre Barbara Montanari con il 9,8% ricoprirà il ruolo di consigliere felegato alle operations. Stefano Fulchir sarà presidente."Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché permetterà non solo di ottimizzare le risorse e le competenze interne, ma anche di garantire una protezione più efficace della tecnologia integrata nel progetto iSee, assicurando così una maggiore sicurezza e affidabilità delle soluzioni da noi proposte - ha commentatodi iVision Tech -. Come nelle precedenti acquisizioni, anche quest’ultima è improntata alla collaborazione con i soci fondatori che continueranno a ricoprire un ruolo di guida nella gestione della Teknoema".Il titolo iVision Tech ha segnato oggi un, rimanendo sospeso per eccesso di volatilità dalle ore 11. Il titolo aveva già corso molto nelle ultime settimane (+118% nell'ultimo mese) in scia a diverse notizie (dai risultati al 31 marzo 2024 all'emissione di due emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili fino a massimi 7 milioni di euro).