Nutriscore: Portogallo ritira il Nutriscore, Federalimentare ringrazia Lollobrigida

(Teleborsa) - "Federalimentare ringrazia il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, per essersi adoperato affinché il, ereditata dal precedente esecutivo". Lo scrive in una nota il"La notizia che il Portogallo non applicherà la norma sul Nutriscore, riferita dallo stesso Ministro Lollobrigida, è molto importante", spiega Mascarino, "in primo luogo perché riportasu questo tema, in secondo perché conferma il. Negli ultimi mesi, infatti, in Francia e in Germania alcuni importanti marchi hanno deciso di, mentre in Svizzera, dopo che entrambi i rami del Parlamento si sono espressi per limitare "gli effetti problematici del Nutriscore", anche la più grande catena di distribuzione e il principale fornitore di prodotti lattiero-caseari hanno abbandonato il sistema francese"."Considerato che la Spagna ne ha da tempo bloccato l’adozione e che in Romania il Nutriscore è vietato per legge poiché ingannevole per i consumatori, crediamo che i tempi siano maturi affinché, capaci di indurre realmente i cittadini a seguire diete più sane e bilanciate", conclude Mascarino.