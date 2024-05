Piano Mattei, accordo con la Tunisia per sviluppo digitale: focus su IA e connettività

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito della sua missione ufficiale in corso a Tunisi, ha firmato oggi una dichiarazione congiunta con il Ministro delle Tecnologie della Comunicazione della Repubblica di Tunisia,, finalizzata alla promozione di iniziative di collaborazione economica e industriale nell’ambito dell’Intelligenza artificiale e della ricerca nella transizione digitale, in piena coerenza con i principi delche vede nellaun Paese d’interesse prioritario per le azioni di sviluppo.L’intesa Italia-Tunisia è volta a facilitaree iniziative congiunte tra le imprese dei due Paesi, esplorando forme di cooperazione nell’ambito della transizione digitale, attraverso lo scambio di informazioni conoscenze nel campo della ricerca, delle tecnologie di frontiera e la formazione di nuove competenze. “Con un focus sull’e sullatra i nostri Paesi, questa intesa apre una nuova frontiera nella nostra cooperazione, quella del futuro” ha dichiarato il ministro Urso.Lamette al centro il progetto di costituzione di un hub sull’, come previsto dalla ministeriale G7 di Verona sull’industria presieduta da Urso, che fungerà da catalizzatore degli ecosistemi di Intelligenza Artificiale nel continente africano, nell’ottica di favorire sinergie importanti per accompagnare lo sviluppo digitale.“Tra le grandi aree del Piano Mattei, attribuiamo grande importanza alla, su cui pensiamo che possa consolidarsi una collaborazione con la Tunisia che possa giovare all’intera area mediterranea”, ha dichiarato Urso. Proprio sul settore dell’economia digitale, Urso si è soffermato sullo “scopo dell’, che vuole realizzare partnership che consentano l’accesso per i Paesi Africani alla capacità di calcolo necessaria per i modelli di intelligenza artificiale, potenziando le infrastrutture locali e supportando lo sviluppo delle competenze”.In attuazione della dichiarazione congiunta, Urso e Ben Neji hanno deciso di costituire un “", focalizzato sui temi delle infrastrutture dei cavi sottomarini per la trasmissione di dati sul piano intercontinentale e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale attraverso l’IA Hub. “La Tunisia per la sua posizione geografica può svolgere, insieme all’Italia, un ruolo chiave nella connettività tra Europa e Africa” ha dichiarato Urso. “Il nostro Paese, con le propriee tramite le infrastrutturecon i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, vede nella Tunisia un partner fondamentale per lo sviluppo dell’intera area”.Nell’ambito della missione ufficiale a Tunisi Urso ha incontrato anche il ministro dell’Industria, delle miniere e dell’energia della Repubblica di Tunisia,. Al centro del confronto i temi relativi alle materie prime critiche, all’energia rinnovabile e alla connettività tra le due sponde del Mediterraneo.“Con la Tunisia è possibile avviare un percorso di reciproco interesse e sviluppo sulle materie prime critiche, che sono a fondamento dellae della tecnologia digitale, la duplice transizione che sta cambiando gli assetti globali – ha dichiarato il ministro Urso – L’Italia è pronta a collaborare con la Tunisia, anche attraverso le nostre imprese, in progetti comuni per sviluppare le la lavorazione delle materie prime in una filiera industriale che possa rappresentare un nuovo modello di partnership virtuosa. Uno schema win-win, come insegnò nel secolo scorso proprio Enrico Mattei a cui è dedicato il nostro piano per l’Africa”.