UNESCO supporta la green education: la coscienza ecologica va coltivata a scuola

(Teleborsa) - Durante la, l’UNESCO, che all’interno dell’ONU si occupa di educazione, scienza e cultura, ha reso centrale una necessità per i più giovani, ribadendo ciò che era stato già ratificato nella: bisogna cioè coltivare nei ragazzi una coscienza ecologica attraverso unaal fine di promuovere unL'UNESCO ha partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con un padiglione ad hoc e ha organizzato una serie di eventi focalizzati proprio sull'educazione alla sostenibilità. Stando agli esiti di un sondaggio (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383615) su quasi 18mila giovani provenienti da 166 paesi, è emerso che uno spaventoso 70% dei giovani intervistati tra gli 11 e i 19 annio, limitandosi ad enunciare solo i principi generali.Il motivo dietro una lacuna di tale portata è che la maggior parte degli studenti percepisce una mancanza di qualità nell'attuale modo in cui vengono insegnati argomenti green.Nel quadro globale sull'Educazione per lo Sviluppo Sostenibilee attraverso illanciato al vertice delle Nazioni Unite sulla, l'UNESCO mira a preparare ogni alunno ai cambiamenti climatici sostenendo gli sforzi degli Stati membri perSi parla dunque sempre più spesso di, un approccio educativo che integra principi di sostenibilità ambientale e consapevolezza ecologica nelle pratiche didattiche e ha l’obiettivo di preparare gli studenti a comprendere e affrontare le sfide ambientali globali, come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali.Tra i principi su cui poggia l’educazione ecologica annoveriamo quello di incoraggiare, sia a livello personale che collettivo;da diverse discipline per affrontare le sfide ambientali in modo olistico; ili e le comunità nel processo educativo, promuovendo la partecipazione inclusiva e democratica, nonchéper favorire la risoluzione dei problemi ambientali in modo originale.Perfettamente inserito in questo quadro è il progetto, ideato dall’artista Ria Lussi, con ildel Comune di Roma e la curatela scientifica dell’di Roma, promosso dal Fondo U-Turn gestito da Silver Fir Capital SGR e sottoscritto da investitori di GWM Group.L’iniziativa di divulgazione scientifica allaunisce arte e natura, creatività e rispetto per l’ambiente e la biodiversità, in una dimensione didattica innovativa., in linea con i, germogliano nelle nuove generazioni attraverso un approccio nuovo e creativo dove il linguaggio dell’arte e l’attenzione all’ambiente mettono salde radici nelle menti dei giovani studenti.Il 5 giugno prossimo, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, verrà inaugurata la mostra "presso il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, La Vaccheria: l’evento conclusivo dell’iniziativa, che ha coinvolto circa 140 giovani del Municipio IV di Roma, si articola in unache racconta l’esperienza fatta, l’esposizione dei lavori degli studenti e delle opere arboree dell’artista ideatrice del progetto Ria Lussi."Questo progetto di rigenerazione urbana e umana che abbiamo chiamato eUrban, tramite Arte, Natura e Didattica, rappresenta un veicolo per promuovere una visione audace e inclusiva del futuro – spiega l’artista –. Credo fermamente nellacome chiave di volta per".Il percorso didattico di AND si è svolto in tre fasi: un workshop sull'arte di disegnare gli alberi,, lezioni di botanica en plein air nella Moving Forest, un bosco transitorio di 400 alberi, e nell’Italian Zen Garden, un giardino olfattivo con oltre 10 specie di piante aromatiche, a cura dei botanici dell’Università La Sapienza."Crediamo il futuro sostenibile si costruisca attraverso spazi rigenerati e a basso impatto ambientale come EuroHive in connessione e dialogo con il territorio e le persone che ne fanno parte, a partire dai più giovani" dichiaracui fa ecosottolineando che "AND è un progetto di innovazione e sostenibilità sociale con attenzione alle persone che vivono questo quartiere, all’interno di un progetto in evoluzione".