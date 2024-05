Alfonsino, nel primo trimestre Ebitda +53%. Iodice: "Guardiamo ai prossimi mesi con ottimismo e fiducia"

Alfonsino

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, PMI innovativa operante nel settore del cd ‘Order & Delivery’ e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Domenico Pascarella, ha analizzato i dati relativi al primotrimestre 2024, che mostrano undi circa 0,7 milioni, in riduzione rispetto al primo trimestre 2023 del 43%. Tale scostamento, spiega la società nella nota dei conti, si deve all’avvenuta modifica di modello di business – ultimato in data 13 febbraio 2024, ma avviata a partire dal Q3 2023 – con il definitivo passaggio alla nuova piattaforma proprietaria (Rushers) e il conseguente venire meno dei ricavi generati attraverso l’erogazione del servizio di consegna fatturati direttamente dal corriere nei confronti del cliente finale.In linea con le aspettative aziendali, il EBITDA , al 31 marzo 2024, risulta pari a circa -0,3 milioni, dato in miglioramento del 53% rispetto ai circa -0,6 milioni registrati in Q1 2023. Tale incremento, si legge , verificatosi anche in presenza di una contrazione del fatturato, è il risultato, in parte, della significativa riduzione dei costi fissi operativi associati all’erogazione del servizio di consegna e, in parte, all‘ottimizzazione di tutte le componenti costituenti la parte strutturale e i processi aziendali. Al riguardo si sottolinea che "nel Q1 2024 la Società abbia dovuto altresì prevedere costi straordinari in marketing nell’ambito del riassesto operativo seguito al cambio di modello di business. Di conseguenza, neutralizzando la componente straordinaria di costi, il dato sull’EBITDA avrebbe evidenziato un risultato operativo più elevato, riflettendo una gestione più efficiente e una redditività migliorata".Il numero totale di, è pari a circa 97.036 in diminuzione del 27% rispetto all’esercizio precedente (pari a 132.779 ordini) dovuto principalmente al periodo di riassestamento e ottimizzazione dell’operatività legate alla nuova infrastruttura di business (Rushers) – iniziato tra novembre e dicembre 2023, protrattosi fino a febbraio 2024.La crescita delè pari al 3% – passato da 24,07 (Q1 2023) a 24,83 (Q1 2024) – e i dati relativi al, il quale, per effetto del passaggio al nuovo modello di business, non tenendo più conto della quota dei ricavi generati attraverso l’erogazione del servizio di consegna, è passato da 9,20 (Q1 2023) a 7,15, registrando una diminuzione del 22%.Il dato suiè pari a circa 31 mila, in diminuzione del 37% in confronto al Q1 2023 (pari a circa 49 mila)., ha commentato: “Siamo estremamente, durante il quale abbiamo continuato a seguire la linea di efficientamento tracciata l’anno passato. Il periodo di assestamento che ha seguito il cambio di modello di business ci ha restituito risultati significativi in chiave di ottimizzazione, evidenziati dalrispetto a Q1 2023. Un incremento che conferma l’efficacia del modello di business Rushers e che ci ha permesso di ridurre drasticamente i costi operativi legati alla gestione delle consegne, migliorando la marginalità su ogni ordine evaso., certi che le nuove fondamenta ci daranno un vantaggio competitivo decisivo in un mercato dinamico e in continua evoluzione".