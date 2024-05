Aziende italiane tra le più lente in Europa a pagare i fornitori

(Teleborsa) - Con il 41,1% di, nel 2023 l’è al 18° posto in Europa tra i 25 paesi scrutinati in termini di puntualità, scalando di una posizione rispetto all’anno precedente. I pagamenti ai fornitori oltre i 30 giorni invece, considerati ritardi gravi, sono passati dal 9,1% del 2022 al 9,6% del 2023 (+5,5%). L’Italia rimane comunque lontana dalle principali economie industrializzate europee, come Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. In testa alla(e a quella mondiale) la, con pagamenti puntuali nel 94,2% dei casi.È stato presentato oggi a Milano, agli IBM Studios, lo- società del gruppo CRIF specializzata nella business information. L’che fotografa le abitudini di pagamento delle imprese in Italia e nel mondo è stato lanciato nel 2004 ed è ad oggi il più importante evento in Italia dedicato al credit management. Lo Studio riporta le abitudini di pagamento delle aziende in 39 Paesi del mondo che rappresentano circa il 90% del PIL mondiale e le principali economie con cui le aziende italiane hanno rapporti commerciali. In generale, nonostante il contesto di diffusa incertezza economica, nel 2023 i pagamenti puntuali sono cresciuti nelle principali economie del mondo.Sempre in Europa il paese con le imprese meno virtuose è lacon più di 9 pagamenti su 10 mancati alla scadenza, e con un’alta occorrenza di ritardi gravi, che si verificano nel 58,3% dei casi. Anche sul campione globale dei 39 paesi, l’Italia guadagna una posizione raggiungendo il 28° posto.In, nel 2023 è l’Ungheria a distinguersi per le maggiori quote di pagatori puntuali (73,2%), seguita dalla Slovenia (52,1%). Come anticipato, laoccupa la posizione di fanalino di coda in Europa e nel mondo, registrando solo il 9% nella classe di pagamento alla scadenza, con un calo di quasi il 40% rispetto all’anno precedente. Viceversa è laè il paese dell’Europa Meridionale a mostrare i miglioramenti più rilevanti nelle abitudini di pagamento rispetto al 2022, (+6,9% pagamenti alla scadenza). L’incremento più alto dei ritardi gravi, invece, si registra anche in questo caso in Romania (+82,8%), seguita dall’Ungheria (26,7%).Situazione variegata in. Neglii pagatori puntuali crescono del 3,3% fino a rappresentare più del 59% del totale, mentre in Messico decrescono del 3,2% raggiungendo il 44,9% a fine 2023. Il Canada presenta un lieve miglioramento dei pagamenti alla consegna, ma rispetto al 2022 registra un incremento nei ritardi gravi del 9,3% (8,2% del totale). In, nel 2023 èa distinguersi per la maggiore quota di pagamenti puntuali (77,2%), mentre i ritardi gravi interessano solamente l’1,9% delle aziende, in calo del 26,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. In ogni caso, tutti i paesi asiatici analizzati registrano un incremento dei pagatori puntuali rispetto al 2022. La crescita maggiore sul fronte dei pagamenti puntuali lo mostra, dove il dato rimane comunque basso al 26,3% del totale (+36,3% rispetto al 2022). L’India, d’altra parte, registra il 27,5% nella classe di pagamento con grave ritardo, con un peggioramento rispetto al 2022 (+44,7%).Performance positiva per lacon più dell’80% di pagatori puntuali, mentre l’Australia peggiora di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2022 (70,5% vs. 64,7%). In relazione ai pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo la Nuova Zelanda risulta più virtuosa dell’Australia (3,7% vs. 8,7%).“I dati dell'osservatorio Studio Pagamenti ci indicano che l’Italia viaggia a due velocità: la puntualità nei pagamenti e l’incidenza dei ritardi gravi cambiano drasticamente spostandosi dal nord-est e nord-ovest, dove le aziende mostrano comportamenti più virtuosi, al centro-sud e isole. È anche vero che i dati mostrano un lieve peggioramento nei pagamenti delle piccole e medie imprese italiane, ma il dato non è preoccupante se contestualizzato nel contesto macroeconomico del 2023 che presenta caratteri di grande complessità, di fronte al quale le PMI hanno tenuto meglio del previsto – ha commentato, Amministratore Delegato di Cribis –. Quello che desta preoccupazione è il confronto con le altre economie industriali europee, specie con la Germania, rispetto alle quali l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica. Questo posizionamento rappresenta un evidente problema di competitività: ogni volta che le aziende italiane devono fare qualcosa per ottenere un pagamento, perdono marginalità. Le aziende devono imparare a rispondere al clima di incertezza, un fattore di mercato che durerà a lungo e che le imprese dovranno gestire se vorranno mantenere un posizionamento competitivo."