Borse europee deboli. Focus su BCE

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Intesa Sanpaolo

Unipol

Banco BPM

Brunello Cucinelli

Prysmian

Ferrari

Nexi

Juventus

MutuiOnline

Philogen

De' Longhi

The Italian Sea Group

Anima Holding

Ferragamo

D'Amico

(Teleborsa) -. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,07%. L’attenzione è rivolta a venerdì quando si conosceranno una serie di dati sull’inflazione, tra cui quello degli Stati Uniti.Stamattina la(BCE) ha comunicato che le aspettative mediane di inflazione per i prossimi 12 mesi sono scese al 2,9%, dal 3,0% di marzo, trovandosi ora al livello più basso da settembre 2021.Ieri i commenti dei principali funzionari della BCE hanno rafforzato l'ottimismo sul fatto che il taglio dei tassi in Eurozona sarà avviato nella riunione di giugno, con Francois Villeroy de Galhau - governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE - che non esclude un secondo taglio dei tassi già a luglio.Poco mosso sul mercato valutario, l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,38%.Balza in alto lo, posizionandosi a +129 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,86%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,76%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,92%. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.888 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 28/05/2024 è stato pari a 2,17 miliardi di euro, con un incremento del 40,61%, rispetto ai precedenti 1,54 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,85%),(+1,19%),(+0,75%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%.di Milano,(+4,01%),(+3,46%),(+3,02%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,39%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.