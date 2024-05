Enilive incontra Associazioni consumatori e illustra i suoi progetti nel mondo

Gruppo Eni

(Teleborsa) -, la società deldedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità,oggi a Roma i rappresentanti delle 20del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Per Enilive sono intervenuti l'Ammnistratore delegato, la Responsabile Bioraffinazione & Supplyed il Responsabile Retail Services & Smart MobilityL’occasione ha consentito alla società dinel contesto della transizione energetica.L’incontro, dal titolo “Enilive. Dal piano industriale al consumatore”, è stato dedicato a illustrare ledella società e i suoidei trasporti stradali, aerei, marini e ferroviari. Particolare attenzione è stata rivolta alla, di cui Enilive è pioniere con oltre dieci anni di esperienza. A partire dal 2014 sono state, per le quali si è contribuito a una maggiore sostenibilità economica e sociale: è il caso delle r, convertite in bioraffinerie per la lavorazione di materie prime rinnovabili anche grazie a, la tecnologia sviluppata in collaborazione con Honeywell UOP che permette una grande flessibilità nell’approvvigionamento di materie prime anche in un’ottica di economia circolare.Le bioraffinerie - ricorda una nota - lavorano prevalentemente scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, residui provenienti dall’industria agroalimentare, e anche oli vegetali per il cui approvvigionamento Eni sta sviluppando in diversi paesi, cioè di coltivazione e spremitura di semi: è a partire da queste materie prime che Enilive produce(Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) adatti all’utilizzo nelle motorizzazioni diesel a tal fine omologate,, quest’ultima destinata alla filiera della chimica.In uno scenario di mercato in cui ladi biocarburanti èe in cui, a livello europeo, sono stati stabiliti strumenti normativi che favoriscono l’utilizzo di questi vettori energetici, oggiha undi HVO e il. Oltre a Venezia e Gela, Enilive detiene il 50% della joint venture St. Bernard Renewables (SBR), che gestisce una, e ha importanti piani di sviluppo per il futuro: aè stata confermata la costruzione di una tmentrdue ulteriori progetti sono in fase di valutazione. Enilive punta ad aumentare la propriadi bioraffinazione a, Enilive produce Biojet, il proprio(Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l’aviazione), che contiene il 100% di componente biogenica ed è idoneo ad essere utilizzato. Enilive ha l’obiettivo didi SAF portandola ad incrementare gradualmente fino ad avere un’opzionalità al 2030 che può arrivareDal punto di vista della distribuzione, Enilive conta, di cui 4.000 in Italia che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone. Uno dei prodotti di punta delle bioraffinerie di Venezia e Gela è già disponibile in: si tratta di, il diesel da materie prime rinnovabili, cui si affiancano i carburanti tradizionali ma anche il bio-GPL, il biometano e le ricariche elettriche, oltre a servizi come il car sharing Enjoy e la ristorazione.