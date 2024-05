EQUITA, movimenti nel patto parasociale. Vale il 34,9% del capitale

EQUITA Group

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che in data 28 maggio 2024 gli azionistihanno aderito al Patto Parasociale. In pari data, l'azionistaè uscito dal Patto.La società ha comunicato, inoltre, che le azioni EQUITA Group di nuova emissione, sottoscritte dai paciscentiin data 23 maggio 2024, contestualmente al perfezionamento dell'operazione di acquisto della residua quota di minoranza di EQUITA Mid Cap Advisory (già EQUITA K Finance) e percepite in data 24 maggio 2024, sono state automaticamente conferite nel Patto.Per effetto dei suddetti eventi, al Patto aderisconoe sono attualmente conferite 18.302.620 azioni ordinarie (pari al) e 33.968.597 diritti di voto (pari al 46,6% del totale dei diritti di voto e al 48,4% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea).